Irmã do líder norte-coreano critica 'padrões duplos' da ONU

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, criticou os "padrões duplos" do Conselho de Segurança da ONU após uma reunião sobre o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) por Pyongyang, informou a mídia estatal nesta terça-feira (22).

A Coreia do Norte realizou um de seus testes de mísseis mais potentes até o momento na sexta-feira, após o qual o Conselho de Segurança da ONU concordou em se reunir na segunda-feira em Nova York.

Kim Yo Jong acusou o Conselho de "fechar os olhos para os perigosos exercícios" de Seul e Washington e seu "ambicioso acúmulo de armas".

"Esta é claramente a aplicação de padrões duplos", disse Yo Jong, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

O Conselho de Segurança da ONU criticou o lançamento de sexta-feira, mas sem emitir uma declaração formal por causa da oposição da China e da Rússia.

Estados Unidos, Reino Unido, França, Índia e Austrália foram alguns dos 14 membros do Conselho que condenaram, em uma declaração, o lançamento do míssil, que caiu a cerca de 200 quilômetros da costa do Japão.

Kim Yo Jong chamou essa declaração de "nojenta" e afirmou que os 14 países signatários são "canalhas".

A irmã do líder norte-coreano afirmou que os Estados Unidos são "como um cachorro que late de medo" e que empurram a península para uma nova crise, e alertou para uma resposta contundente.

