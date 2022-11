Irã lança novo ataque de drones contra opositores curdos no Iraque

Um novo ataque de drones atribuído ao Irã atingiu as instalações de um partido de oposição curdo iraniano no norte do Iraque nesta terça-feira (22), disseram um porta-voz do grupo e duas autoridades de segurança.

Os ataques atingiram o Partido da Liberdade do Curdistão perto de Altun Kupri, uma área próxima ao Curdistão iraquiano, informaram à AFP um oficial militar curdo iraquiano e uma fonte da polícia local.

"Tomamos nossas precauções e esvaziamos o local. Não há perdas humanas", disse um porta-voz da facção atacada, Khalil Nadri.

"Hoje, a República Islâmica do Irã alvejou grupos de oposição iranianos com foguetes em duas áreas", afirmou um porta-voz do governo autônomo do Curdistão, Lawk Ghafuri, no Twitter.

O porta-voz citou a cidade de Perdi (nome curdo para Altun Kupri) e a região de Degala, ao leste de Erbil, capital regional do Curdistão.

Instalados no Iraque desde a década de 1980, esses grupos curdos iranianos são descritos como "terroristas" por Teerã, que os acusa de lançar ataques contra seu território.

Após uma longa insurreição armada, esses grupos paralisaram quase completamente suas atividades militares, segundo especialistas.

O governo iraniano os acusa de instigar problemas na República Islâmica, que enfrenta uma onda de protestos desde a morte, em 16 de setembro, da jovem curda Mahsa Amini.

