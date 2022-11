Grécia anuncia operação de resgate de navio com centenas de migrantes

A Guarda Costeira da Grécia anunciou nesta terça-feira uma operação de resgate de um pesqueiro com centenas de migrantes a bordo, que enfrenta uma situação de perigo ao sudoeste da ilha de Creta.

"O pedido de emergência afirmou que 400 a 500 pessoas estão a bordo", afirmou à AFP uma porta-voz da Guarda Costeira, antes de informar que os fortes ventos dificultam a operação.

"Eles podem ver o barco, que está à deriva. Há um grande número de pessoas a bordo", acrescentou.

Dois navios de carga, um petroleiro e dois pesqueiros italianos estão prestando ajuda, segundo a mesma fonte.

Com o aumento das patrulhas da Guarda Costeira grega e da agência de fronteira da UE Frontex no Mar Egeu, os traficantes de migrantes estão utilizando cada vez mais a rota mais longa e perigosa ao sul de Creta, segundo as autoridades gregas.

"Quase 80% dos fluxos da Turquia vão diretamente para a Itália", disse o ministro grego da Migração, Notis Mitarachi, na semana passada.

