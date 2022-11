Fim do mistério: Thiago Silva capitão Brasil contra Sérvia

O técnico Tite deu fim a um dos mistérios em torno da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo do Catar: o experiente zagueiro Thiago Silva será o capitão da equipe na quinta-feira contra a Sérvia.

"Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira na estreia contra a Sérvia", indicou a CBF em uma mensagem enviada a jornalistas nesta terça-feira.

Tite, de 61 anos, tem como política fazer um rodízio de capitães entre os mais veteranos e até agora a identidade do dono da braçadeira contra os sérvios era desconhecida.

Além do jogador do Chelsea, de 38 anos, o zagueiro Marquinhos (Paris Saint-Germain, 28 anos), o lateral Daniel Alves (Pumas do México, 39) e o volante Casemiro (Manchester United, 30) foram capitães da equipe no último ciclo.

"Normalmente, (o capitão) é o atleta que é o mais longevo, que tem maior número de participações", disse Tite no dia 7 de novembro, quando revelou a lista de 26 convocados para o Mundial. Com a questão do capitão resolvida, resta saber quais serão os 11 titulares contra a Sérvia dos atacantes Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic.

A Seleção treinou hoje a portas fechadas no estádio Grand Hamad, em Doha, no penúltimo dia de preparação para o duelo com os sérvios.

A principal dúvida é se Tite vai optar por um time ofensivo (com um jogador criativo como Lucas Paquetá ao lado de Casemiro) ou uma formação mais conservadora (com Fred ao lado do volante do United).

Se Paquetá for escalado, Vinícius Júnior deve entrar na ponta esquerda. Se o escolhido for Fred, as duas revelações do Flamengo brigarão por uma vaga nessa região do campo.

