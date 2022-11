Fifa abre expediente disciplinar contra o Equador por cânticos de seus torcedores

A Fifa abriu nesta terça-feira um expediente disciplinar contra a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) devido a "cânticos" ofensivos de torcedores do país no jogo de abertura da Copa do Mundo, no qual o time sul-americano derrotou o anfitrião Catar por 2 a 0.

A organização não especifica o conteúdo desses cânticos, mas diz se apoiar no artigo 13 de seu código disciplinar, que pune "ofender a dignidade ou a integridade de um país, de uma pessoa ou de um grupo com palavras desrespeitosas, depreciativas, discriminatórias ou injuriosas".

A Fifa pune uma infração como essa com "dez jogos de suspensão" quando se trata de um jogador ou diretor, e com uma multa de "pelo menos 20 mil francos suíços" e um jogo com fechamento parcial quando se trata de uma federação.

Este é o primeiro expediente disciplinar do torneio no Catar, que termina no dia 18 de novembro.

