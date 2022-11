Festival de Berlim entregará próximo Urso de Ouro honorário a Spielberg

A próxima edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim concederá o Urso de Ouro honorário ao cineasta americano Steven Spielberg. Os organizadores do festival informaram nesta terça-feira (22) que o diretor será homenageado com uma retrospectiva por sua carreira bem-sucedida.

Os mais de 100 filmes e séries dirigidos ou produzidos por Spielberg representam "algo único nos últimos 60 anos da história do cinema internacional devido à sua imensa variedade", destacaram os organizadores do festival.

O diretor de "E.T. O extraterrestre", "Munique" e "Amor, Slubime Amor" receberá o Urso de Ouro honorário na 73ª edição do Festival de Berlim, que acontece entre 16 e 26 de fevereiro de 2023.

Seu filme "Os Fabelmans", inspirado na vida do próprio Spielberg e estrelado por Michelle Williams e Paul Dano, será exibido nesta edição.

"Com sua carreira incrível, Steven Spielberg não só surpreendeu gerações de espectadores ao redor do mundo, mas também deu ao cinema um novo significado de fábrica de sonhos", disseram Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, diretores do Festival de Berlim.

Spielberg, de 75 anos, já havia recebido a Ordem ao Mérito da República Federal da Alemanha por seu filme "A Lista de Schindler", que retrata um emocionante episódio do Holocausto judaico.

De suas 19 indicações ao Oscar, ganhou três: melhor filme e melhor diretor por "A Lista de Schindler" e melhor diretor por "O Resgate do Soldado Ryan".

Assim como Cannes e Veneza, o Festival de Berlim é um dos mais prestigiados da Europa.

