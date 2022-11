EUA prevê deportar migrantes assim que norma que bloqueia entrada for suspensa

Os Estados Unidos planejam aplicar a lei migratória que permite solicitar asilo, mas também a "deportação acelerada" e a repatriação de migrantes "que cruzam a fronteira ilegalmente", assim que a medida sanitária que bloqueia a entrada desses viajantes for suspensa, disse uma autoridade nesta terça-feira (22).

Atualmente, o governo do presidente Joe Biden aplica uma norma de saúde pública conhecida como Título 42, que seu antecessor, Donald Trump, passou a usar como medida anticovid e que permite que qualquer estrangeiro ou não residente que tente entrar no país sem visto seja imediatamente deportado.

Mas um juiz suspendeu o Título 42 e deu ao governo até 21 de dezembro para se preparar para sua suspensão.

"Estamos ativando nossos planos para a conclusão do Título 42", disse Blas Nuñez-Neto, subsecretário interino de política de fronteira e imigração do Departamento de Segurança Interna (DHS), em entrevista coletiva por telefone.

Uma vez suspensa, serão aplicadas as regras do Título 8, como tem sido feito há décadas, "que têm consequências importantes para as pessoas que cruzam a fronteira ilegalmente", como a "repatriação", a "perda da possibilidade de vir para os Estados Unidos por até dez anos" e processos judiciais "pelo crime de cruzar a fronteira".

"Pessoas que não têm base legal para permanecer nos Estados Unidos sob nossas leis de imigração serão deportadas", alertou.

"É uma mudança significativa, mas quero reiterar que temos muita experiência na aplicação da lei e um plano muito robusto para implementá-la rapidamente quando o Título 42 terminar".

A autoridade assegurou que o governo se prepara desde fevereiro para aplicar medidas migratórias, entre as quais a "deportação acelerada", que consiste na devolução rápida aos seus países dos migrantes que "não estabeleçam direitos de permanência nos Estados Unidos."

Um centro de coordenação para a fronteira sudoeste foi estabelecido em fevereiro e um plano de segurança para enviar recursos, melhorar a eficiência e cooperar com outros países na luta contra cartéis, coiotes e crime organizado foi publicado em abril.

"Já temos muitos recursos na fronteira. São mais de 23.000 agentes e aumentamos significativamente a nossa capacidade de detenção e para poder transportar migrantes e deportá-los", disse.

Segundo ele, isso permitiu prender mais de 5.000 coiotes e contrabandistas e frustrar mais de 5.500 operações nos últimos meses.

Até 22 de setembro de 2022, as autoridades fronteiriças interceptaram 2,3 milhões de migrantes, entre os quais há cada vez mais venezuelanos, cubanos ou nicaraguenses.

Em outubro, o governo Biden, que não reconhece o presidente venezuelano Nicolás Maduro como chefe de Estado por considerar sua eleição fraudulenta, decidiu permitir a entrada de 24 mil venezuelanos mediante solicitação formal e por via aérea e expulsar para o território mexicano aqueles que cruzarem a fronteira "ilegalmente".

O Título 8 permite solicitar asilo nos postos de entrada no país.

Enquanto vigorar o Título 42, que "no momento não tivemos capacidade de aplicar" aos cubanos, os migrantes que cruzarem a fronteira "serão expulsos", insistiu Nuñez-Neto, acrescentando que "os coiotes estão espalhando boatos e informações falsas sobre o que está acontecendo na fronteira."

