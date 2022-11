Drones bombardeiam a Crimeia, segundo autoridades instaladas pela Rússia

A península ucraniana da Crimeia, sob controle russo desde 2014, foi alvo nesta terça-feira (22) de um bombardeio com drones e as forças russas foram colocadas em "estado de alerta", informaram as autoridades instaladas por Moscou.

"Um ataque com drones está ocorrendo", informou o governador regional instalado pela Rússia, Mikhail Razvozhayev, no Telegram.

"Nossas forças de defesa aérea estão atuando agora", acrescentou.

