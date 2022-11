Dívida pública britânica sobe em outubro por subsídios à energia

O endividamento público do Reino Unido aumentou mais de 4 bilhões de libras em outubro para 13,5 bilhões (US$ 16 bilhões) em relação ao ano anterior, depois que os subsídios à energia entraram em vigor - conforme dados publicados nesta terça-feira (22).

No total, a dívida do Estado, excluindo os bancos do setor público, atingiu 2,46 trilhões de libras no final do mês, ou seja, 97,5% do Produto Interno Bruto (PIB) britânico. Isso representa um aumento de 148,3 bilhões de libras em relação a outubro de 2021, mas uma redução interanual de 0,5 ponto percentual do PIB, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

Desde meados de 2021, os juros da dívida "aumentaram consideravelmente", devido à inflação elevada, acrescentou o órgão oficial.

Em outubro, o pagamento de juros foi de 6,1 bilhões de libras, metade dos quais pelo impacto da inflação.

"Os subsídios à energia fazem o endividamento subir novamente", enfatizam os analistas da Capital Economics, observando que o relatório das finanças públicas de outubro mostra que o governo está tomando mais dinheiro emprestado do que no ano passado, quando o endividamento já havia aumentado pelos auxílios para mitigar os efeitos da pandemia.

Na semana passada, o governo britânico apresentou medidas de austeridade para economizar 55 bilhões de libras entre reduções de gastos públicos e aumentos de impostos. O objetivo é tranquilizar os mercados, preocupados com as políticas ultraliberais do Executivo conservador anterior.

"Os danos econômicos que (os conservadores) causaram ao nosso país são imensos. Colocaram nossas finanças públicas em uma posição perigosa", criticou o líder da oposição trabalhista, Keir Starmer.

"Criaram um círculo vicioso de estagnação, e é por isso que cada crise atinge o Reino Unido com mais força do que (atinge) os nossos concorrentes", acrescentou, garantindo este é "o único país do G7 que está mais pobre agora do que antes da pandemia".

