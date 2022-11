Dinamarca e Tunísia ficam só no 0 a 0 na estreia na Copa do Catar

Dinamarca e Tunísia fizeram o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira no jogo que abriu o Grupo D, e que foi marcado pela presença do meia Christian Eriksen um ano e meio após sofrer uma parada cardíaca em pleno jogo da Eurocopa em 2021 que chocou o mundo e quase o fez abandonar o futebol.

Em uma partida de muitos ataques, disputada no estádio Al Janoub, em Doha, dinamarqueses e tunisianos não conseguiram superar os goleiros Aymen Dahmen e Kasper Schmeichel, que fizeram boas defesas, resultando no primeiro empate sem gols em seis jogos disputados até o momento na Copa do Mundo do país árabe.

raa/psr/aam

