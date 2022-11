Comunicado do Business Wire :Prodapt

Prodapt, líder mundial no fornecimento de consultoria, tecnologia e serviços gerenciados com foco singular no setor de conectividade, recebeu o prêmio Salesforce Partner Innovation na categoria "Comunicações". O prestigioso prêmio reconhece as contribuições da Prodapt aos programas de transformação digital orientados pela Salesforce e ao desenvolvimento de aceleradores de soluções específicos ao setor de comunicações.

Prodapt is the winner of the Salesforce Partner Innovation Award 2022 in the Communications category (Graphic: Business Wire)

A cada ano, o Salesforce Partner Innovation Awards reconhece as contribuições significativas que as parcerias da Salesforce fizeram em nuvens, setores e no programa de parcerias mais amplo, incluindo empresas de consultoria, agências digitais, revendedores e parcerias da ISV. A IDC, fornecedor mundial de inteligência de mercado e serviços de consultoria aos mercados de TI, telecomunicações e tecnologia de consumo, facilitou e julgou as propostas.

A Prodapt apresentou sua proposta para a transformação de CRM da Fibre Network Delivery, a fim de apoiar diversos novos modelos operacionais. O prêmio afirma os esforços contínuos da Prodapt em agregar valor a seus clientes internacionais, ao acelerar suas iniciativas de transformação.

"No mundo atual de competição acirrada, volatilidade do cliente e incerteza econômica, a excelência em inovação se tornou um diferencial crucial. O Partner Innovation Award no espaço de comunicações significa nosso histórico em facilitar transformações de CRM de ponta a ponta que oferecem resultados de negócios, ao aproveitar nossa profunda experiência no setor." - Smita Katariya | Vice-Presidente da Prodapt.

"Os ganhadores do Salesforce Partner Innovation Award, como a Prodapt, ajudam os clientes a crescer com mais rapidez e obter mais resultados nesta nova economia digital", disse Tyler Prince, Vice-Presidente Executivo de Alianças e Canais da Salesforce. "As parcerias da Salesforce são fundamentais para permitir a transformação digital e o sucesso do cliente."

Para mais detalhes sobre o Salesforce Partner Innovation Awards, acesse: https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-2022-partner-innovation-award-winners/

Salesforce e outros estão entre as marcas comerciais da Salesforce.com, Inc.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é o maior ator EXCLUSIVO e de mais rápido crescimento no espaço Connectedness, atendendo empresas internacionais que buscam conectar pessoas.

A Prodapt se orgulha de relacionamentos de longa data com os clientes e sempre foi considerada uma valiosa parceira pelos clientes. A Prodapt atende líderes mundiais em telecomunicações, Internet, mídia e entretenimento, como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Latin America, Lumen, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT e Deutsche Telekom, entre muitos outros.

A Prodapt é uma empresa certificada como um Ótimo Lugar para Trabalhar, com uma força de trabalho de mais de 5.000 funcionários espalhados por 32 países nas Américas, Europa, África e Ásia. A Prodapt faz parte do conglomerado de empresas de 120 anos, The Jhaver Group, que emprega mais de 22.000 pessoas em mais de 64 locais em todo o mundo.

Contato

Manian Sivaramakrishnan Chefe de Marketing Corporativo maniannagasubra.s@prodapt.com

