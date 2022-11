Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., uma ardente defensora da capacitação econômica feminina e da igualdade de gênero, marca hoje o Dia do Empreendedorismo Feminino, reafirmando seu compromisso mundial com mulheres empreendedoras mediante esforços externos e parcerias com foco em elevar e avançar no empreendedorismo feminino.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005732/pt/

Deborah Gibbins, Mary Kay's Chief Operating Officer (Photo courtesy: Mary Kay Inc.)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo operando em quase 35 países, a Mary Kay capacitou mulheres e apoiou suas aspirações empreendedoras durante quase 60 anos. A empresa cooperou com agentes de mudança através de parcerias com foco no impacto em todo o mundo para ajudar a desmantelar barreiras à capacitação econômica feminina e acelerar a inclusão das mulheres no ecossistema do empreendedorismo.

POTENCIAL DE VALORES E DESAFIOS AO EMPREENDEDORISMO FEMININO:

A expansão da inclusão econômica feminina eleva as famílias, fortalece as comunidades e torna as sociedades mais resilientes. Os dados mostram que as mulheres tendem a reinvestir até 90% de seus ganhos em suas famílias e comunidades locais.1 A pesquisa também mostra que as empresas pertencentes a mulheres, embora desproporcionalmente impactadas por crises econômicas, são resilientes, ágeis e sustentáveis.2 Em geral, as empresas pertencentes a mulheres respondem a crises através da inovação, abordando os desafios mundiais mais urgentes, incluindo mudanças climáticas e perda de biodiversidade.

Apesar das evidências do efeito multiplicador do empreendedorismo feminino, as mulheres empreendedoras continuam enfrentando obstáculos em todo o mundo resultantes do acesso desigual a capital, educação profissional, inclusão na cadeia de valor mundial e acesso a mercados para seus produtos e serviços. Compondo estas barreiras estão leis desiguais. O relatório Women, Business and the Law de 2022 constatou que quase 2,4 bilhões de mulheres em idade produtiva ainda não desfrutam dos mesmos direitos econômicos que os homens.3

Os desafios são tão enormes que o Global Gender Gap Report de 2022 indicou que irá levar impressionantes 151 anos para acabar com a disparidade de gênero na participação econômica e oportunidades.4

Quando as mulheres são excluídas do ecossistema de empreendedorismo, isto significa que empresas e investidores estão perdendo uma enorme oportunidade de investimento. Na Europa, por exemplo, estudos mostram que, embora as mulheres recebam metade do capital investido em comparação aos homens, suas empresas geram o dobro de receita para cada dólar investido.5

Alinhada com sua missão de enriquecer a vida das mulheres, a Mary Kay e suas parcerias estão concentradas em avançar no empreendedorismo feminino e apoiar mulheres empreendedoras estabelecidas ou aspirantes onde quer que vivam.

Reconhecendo que a capacitação feminina e a igualdade de gênero são facilitadores e aceleradores cruciais para alcançar as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), a estratégia de sustentabilidade de 10 anos da Mary Kay, lançada em 2021 - Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável - é respaldada por uma poderosa lente de igualdade de gênero e um compromisso essencial para capacitar 5 milhões de mulheres em todo o mundo até 2030mediante iniciativas e parcerias importantes.O avanço da participação econômica feminina não é bom apenas para o crescimento sustentável, mas também garante que ninguém seja deixado para trás - um princípio essencial da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

"Inspirados por nossa missão como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo fundada por uma mulher para mulheres, acreditamos que devemos investir e capacitar as mulheres para conquistar todos os benefícios de sua participação econômica não apenas na economia, mas na sociedade em geral. Estamos transformando o cenário para mulheres empreendedoras, abordando as barreiras que elas enfrentam mediante parcerias importantes que visam interromper o status quo", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações na Mary Kay Inc.

NOTÁVEIS PARCERIAS CONTÍNUAS PARA AVANÇAR NO EMPREENDEDORISMO FEMININO AO REDOR DO MUNDO INCLUEM:

-- O SDG Pilot Village Project na China - Um projeto de desenvolvimento para reduzir pobreza com foco nas mulheres Reconhecendo que melhorar a vida das mulheres rurais é vital para combater a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável, o UNDP China e a Mary Kay, em cooperação com o governo chinês, o setor público e ONGs parceiras, lançaram o SDG Pilot Village Project em Waipula, província de Yunnan, na China em 2017.6 O projeto conjunto desmantelou barreiras ao empreendedorismo feminino através da provisão de proteção social e da criação de oportunidades de empreendedorismo ecológico suportadas por esforços para aumentar a liderança feminina em fóruns de tomadas de decisão da comunidade. Como resultado deste projeto com foco em gênero (Fase I: 2017-2021): A taxa de pobreza local na aldeia caiu de 28% em 2017 a 0% em 2020. Através de treinamento e capacitação, 60 famílias e 193 pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza foram retiradas da pobreza até 2020. 210 trabalhadores migrantes sazonais e 120 trabalhadores migrantes a longo prazo, a maioria dos quais mulheres, puderam voltar ao lar para trabalhar ou iniciar seu próprio negócio e se reunir com seus filhos e famílias. 607 mulheres locais encontraram emprego e aumentaram sua renda, algumas emergindo como líderes comunitárias, ao assumir funções como membros do comitê da aldeia e gestoras em hospitalidade e artes locais. A renda per capita das pessoas cresceu a RMB 14.128 / US$ 2.107 em 2021. O projeto avançou em 12 das 17 SDGs.

-- The WE Empower UN SDG Challenge - Apoiando Mulheres Empreendedoras Socialmente Desde 2019, a Mary Kay vem sendo uma parceria central do The WE Empower UN SDG Challenge. Uma iniciativa coliderada pela Vital Voices e pelo Global Futures Laboratory da Arizona State University, a competição anual reconhece 5 mulheres empreendedoras que promovem as SDGs em suas comunidades e oferece às premiadas sessões de treinamento de capacitação e conexões com especialistas em negócios de todo o mundo.

-- O Acelerador do Empreendedorismo Feminino Em 2019, junto com 6 agências da ONU, a Mary Kay lançou o Acelerador do Empreendedorismo Feminino (WEA) com a missão de criar um ecossistema favorável que funcione para mulheres empreendedoras. As 6 agências da ONU que compõem o WEA são: Organização Internacional do Trabalho (OIT), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), UN Global Compact (UNGC), the United Nations Development Programme (UNDP) e UN Women.

AS PRINCIPAIS CONQUISTAS POR MEIO DO ACELERADOR DO EMPREENDEDORISMO FEMININO INCLUEM:

-- Desenvolvimento de Políticas de Empreendedorismo no México e Brasil Ao longo de 2020 e 2021, a OIT realizou e divulgou uma avaliação do Desenvolvimento do Empreendedorismo Feminino (WED) das condições políticas que afetam o empreendedorismo feminino com foco nos setores de comércio e indústria na Cidade do México em apoio ao WEA. A avaliação incluiu uma série de 19 recomendações práticas para abordar as lacunas institucionais existentes para mulheres empreendedoras. No Brasil, a OIT trabalhou com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para defender o desenvolvimento do empreendedorismo feminino através de um pacote de campanhas de comunicação e conscientização, seminários de capacitação e eventos.

-- Lançamento da EXPO de Empreendedorismo Feminino Em 2021, a primeira EXPO de Empreendedorismo Feminino liderada pela UN Women com o apoio da Mary Kay organizou um campo de treinamento em toda a região da Europa e Ásia Central (ECA) para aumentar as capacidades de mulheres empreendedoras e atrair investimentos. Isto culminou em uma Final de Propostas a Investidores em abril de 2022, onde 25 mulheres empreendedoras de 9 países (Turquia, Bósnia e Herzegovina, Geórgia, Cazaquistão, Kosovo, Quirguistão, Macedônia do Norte, Moldávia e Sérvia) apresentaram suas startups em estágio inicial e planos de negócios a fim de enfrentar um dos maiores desafios que mulheres empreendedores enfrentam no crescimento de seus negócios - acesso ao capital. Após suas propostas, os investidores ofereceram apoio financeiro, orientação e oportunidades de networking às mulheres empreendedoras para ajudar a expandir seus negócios. Neste mês, a segunda transmissão ao vivo da EXPO de Empreendedorismo Feminino, em parceria com a PricewaterhouseCoopers, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e a Yildiz Holding, como parte do Acelerador de Empreendedorismo Feminino e apoiado pela Mary Kay, reuniu mulheres empreendedoras e parceiras de negócios para mobilizar e levar adiante ações específicas para promover o panorama ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino.

-- Desenvolvimento de Habilidades de Negócios para Empreendedoras Aspirantes e Estabelecidas O primeiro Programa de Certificado de Empreendedorismo online gratuito, desenvolvido pela ITC SheTrades em apoio à WEA foi lançado em janeiro de 2022. Desenvolvido pela Mary Kay, o currículo digital de 27 módulosabrange as 7 etapas principais da jornada empreendedora. Disponível em inglês, espanhol, francês, e em breve árabe, russo e chinês, o currículo é enriquecido com 200 vídeos e visa ensinar empreendedoras aspirantes e estabelecidas as habilidades para conceber e estabelecer seus negócios. As participantes aprendem como adotar uma cultura de empreendedorismo, desenvolver ideias de negócios e aprender metodologias de startup, preparar um modelo de negócios, elaborar um proposta, identificar fontes de financiamento, encontrar as parcerias e orientadores certos, além de formar uma equipe. Em 2022, a ITU desenvolveu um projeto para enfrentar a lacuna de habilidades digitais de gênero ao proporcionar a mulheres acesso a módulos de aprendizagem gratuitos e de alta qualidade necessários para avançar na economia digital. Lançada durante 2023, a iniciativa será traduzida para vários idiomas. Tendo o suporte da Mary Kay, o projeto inclui 17 módulos online como treinamento em habilidades digitais gerais para empreendedoras aspirantes e experientes, habilidades digitais para mulheres empreendedoras no setor têxtil e de vestuário, além de habilidades de gestão para mulheres empreendedoras em tecnologia. Estes módulos de aprendizagem oferecem ampla formação profissional a qualquer mulher empreendedora, independentemente de sua localização ou foco de negócios.

-- Lançamento de um Relatório Global de Suporte para Engajar o Setor Privado em Aquisições Sensíveis ao Gênero (GRP) Em 2022, a UN Women lançou um Relatório de Suporte em apoio à WEA por título Valor Estratégico de Aquisições. Por que aquisições sensíveis ao gênero fazem sentido aos negócios e incluiu um prefácio de Deb Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay. O relatório destaca como as economias têm melhores oportunidades de crescimento e são mais resistentes a crises, se mulheres e homens tiverem direitos iguais. Também apresenta evidências convincentes dos benefícios do fortalecimento da participação feminina nas cadeias de fornecimento do setor privado para gerar crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Uma ampla consulta a 374 partes interessadas foi efetuada a fim de criar uma base de evidências sobre por que as empresas devem adotar o GRP.

-- Lançamento de um Concurso de Inovação para Criar um Ecossistema Digital Mais Inclusivo de Gênero Com o apoio da Mary Kay, a ITU irá organizar um concurso aberto de inovação no próximo mês, onde um júri especializado irá selecionar as 10 melhores práticas digitais e soluções digitais para criar um ecossistema mais inclusivo de gênero para novas empresas e empresas em expansão, a fim de abordar os muitos obstáculos que as mulheres empreendedoras enfrentam no desenvolvimento de tecnologias. As ganhadoras terão acesso ao Programa do Ecossistema de Inovação Digital, onde irão receber capacitação e orientação especializada.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

________________

1 Harvard Business Review. 2013. "A Ascensão Mundial das Mulheres Empreendedoras". 2 BNP Paribas Wealth Management. 2020. "Relatório Global do Empreendedor 2020". Segundo o Relatório de 2020, 54% das mulheres empreendedoras observaram que, além da renda, a redução da pegada de carbono é a principal medida de sucesso no investimento, quando comparado a apenas 41% dos homens. 3 Banco Mundial 2022. "Mulheres, Negócios e o Direito 2022". 4 Fórum Econômico Mundial 2022. "Relatório Global sobre Diferença de Gênero 2022". 5 Banco Europeu de Investimento 2020. "Financiando Mulheres Empreendedoras: Como Capacitar o Crescimento". 6 As parcerias incluem: Fundação para o Desenvolvimento Feminino da China, Centro Internacional da China para Intercâmbios Econômicos e Técnicos, Federação Feminina da Província de Yunnan e Governo do Condado de Yongren.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005732/pt/

Contato

Mary Kay Inc. Corporate Communications marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags