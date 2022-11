Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior fornecedora mundial de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura, foi reconhecida pela Detroit Free Press como um dos melhores locais de trabalho em Michigan em 2022, se classificando na 26ª posição na categoria de empresas de médio porte.

O programa anual de prêmios da Detroit Free Press Top Workplaces reconhece empresas com sede em Michigan por suas culturas de trabalho que priorizam as pessoas. O reconhecimento foi determinado pelo retorno dos funcionários coletado mediante uma pesquisa terceirizada administrada pelo parceria de tecnologia de engajamento de funcionários, Energage LLC. A pesquisa confidencial mediu os 15 principais impulsionadores de cultura que são cruciais ao sucesso de qualquer organização, incluindo alinhamento, execução e conexão entre outras áreas.

"Com nossas profundas raízes na área metropolitana de Detroit, é uma honra sermos reconhecidos como um dos melhores locais de trabalho em Michigan, pois continuamos promovendo uma cultura e uma comunidade onde nosso pessoal pode prosperar", disse Greg Lehmkuhl, Presidente e Diretor Executivo da Lineage Logistics. "Como uma organização que prioriza as pessoas, temos orgulho de ter um local de trabalho onde os membros de nossa equipe podem trabalhar autenticamente como eles mesmos, bem como onde seu crescimento e bem-estar pessoal e profissional estão na vanguarda de nosso trabalho para reinventar a cadeia de fornecimento de alimentos."

Como uma empresa que é essencial para a cadeia mundial de fornecimento de alimentos, a Lineage permanece comprometida em garantir que está promovendo uma cultura em que sua força de trabalho mundial continue motivada e inspirada para ajudar a alimentar o mundo. Recentemente, a Empresa lançou a iniciativa "Guerra por Talentos" com o objetivo de aperfeiçoar seu processo de recrutamento, oferecer remuneração competitiva e garantir que os colaboradores tenham as ferramentas necessárias ao sucesso.

"Estamos ouvindo os membros de nossa equipe e encontrando constantemente formas de garantir que se sintam satisfeitos com sua experiência na Lineage. Uma área que vem sendo um grande ponto focal para nós nos últimos anos é o desenvolvimento", disse Sean Vanderelzen, Diretor de Recursos Humanos da Lineage Logistics. "O desenvolvimento é vital na Lineage, pois acreditamos fundamentalmente que ajuda os membros da equipe não apenas a alcançar suas metas, mas também a crescer com a Empresa. Especificamente, criamos o programa de treinamento 'Liderando no Caminho da Lineage' para ajudar nossos líderes em todos os níveis a melhorar suas habilidades, incluindo o desenvolvimento de membros da equipe e as áreas centrais de liderança com competência."

A Lineage continua buscando pessoas brilhantes, talentos de um conjunto diversificado de origens e experiências, que estejam interessados em ingressar na Lineage em um momento essencial à empresa, à medida que continua crescendo e causando impacto ao ativar seu propósito de transformar a cadeia de fornecimento de alimentos, a fim de eliminar o desperdício e ajudar a alimentar o mundo. Para saber mais sobre as empolgantes oportunidades de carreira na Lineage Logistics, acesse www.lineagelogistics.com/careers.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é a maior fornecedora de soluções de logística e REIT industriais com controle de temperatura do mundo. Possui uma rede internacional de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, que abrange 20 países na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. A experiência de liderança no setor da Lineage em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária incomparável bem como o desenvolvimento e implantação de tecnologia inovadora ajudam a aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de fornecimento e, o mais importante, como uma Parceria Visionária de Alimentação na América, ajudam a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi a empresa mais bem administrada dos EUA em 2022, número 3 na lista 2022 CNBC Disruptor 50, número 17 na lista 2021 CNBC Disruptor 50, número 1 como empresa de ciência de dados, e 23º no geral na lista de 2019 da Fast Company das Empresas Mais Inovadoras do Mundo, além de ter sido incluída na lista Change The World da Fortune em 2020 (www.lineagelogistics.com).

Sobre a Energage

Making the world a better place to work together.TM A Energage é uma empresa orientada por propósitos que ajuda as organizações a transformar o retorno dos funcionários em inteligência comercial útil e reconhecimento confiável do empregador através do Top Workplaces. Construído em 16 anos de pesquisa de cultura e resultados de 27 milhões de funcionários pesquisados em mais de 70.000 organizações, a Energage oferece a referência competitiva mais precisa disponível. Com acesso a uma combinação exclusiva de ferramentas analíticas patenteadas e orientação especializada, os clientes da Energage lideram a concorrência com uma força de trabalho engajada e uma oportunidade de obter reconhecimento por sua abordagem de cultura que prioriza as pessoas. Para mais informação ou candidatar sua organização, acesse energage.com ou topworkplaces.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005578/pt/

Contato

Lineage Logistics Christina Wiese 734-608-1855 cwiese@lineagelogistics.com

