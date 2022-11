Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

A Dahua Technology, uma das principais empresas do mundo de prestação de serviços e soluções de IoT inteligente centrada em vídeo, vem acelerando a inovação e a exploração da tecnologia Full-color. Com os recursos TiOC, Panoramic, Zoom e 4K, a nova geração da série Full-color da Dahua oferece uma grande variedade de soluções de baixa luminosidade que integram diferentes tecnologias inteligentes para resolver pontos problemáticos em vários cenários, permitindo que instaladores e usuários finais escolham a solução ideal que melhor se adapte às suas necessidades.

Inadequate availability of light is one of the major challenges of every monitoring system. Images taken under such lighting condition are often not clear, have detail loss, and even contain noise, making it difficult to detect or trace back targets in case of an event. The Dahua Full-color cameras were developed to address these demanding monitoring challenges. With remarkable offerings such as dual lens, vari-focal lens, 4K resolution, and AI features, this technology offers a wide-range of products and solutions that can effectively solve the arduous monitoring pain points of end-users and provide clear and vivid images of the monitored scene 24/7. (Photo: Business Wire)

Full-color + TiOC: um elemento dissuasor eficaz contra intrusos

A Dahua TiOC (câmera três em uma) integra dois iluminadores inteligentes, dissuasão ativa e inteligência artificial (IA) para oferecer uma solução de monitoramento proativa capaz de alertar efetivamente contra intrusos. A combinação da tecnologia Full-color líder do setor da Dahua com poderosas funções de IA e avisos de dissuasão ativa em tempo real faz com que esta câmera seja ideal para locais que exigem segurança 24 horas por dia, os sete dias da semana - como condomínios, lojas, armazéns etc. -, ajudando a reduzir as taxas de falsos alarmes, melhorar a eficiência da busca de alvos, otimizar o funcionamento do sistema em geral e reduzir custos.

Full-color + Panoramic: toda a cena em cores vivas

As Dahua Full-color Dual Lens 180° Panoramic PTZ & IPC estão equipadas com sensores duplos que fornecem um campo de visão de 180 graus. Ela adota o algoritmo de fusão perfeita em nível de pixel da Dahua para unir imagens em uma cena de monitoramento horizontal de 180°, fornecendo aos usuários imagens panorâmicas e coloridas brilhantes. Com uma cobertura de área ampla, trata-se de uma excelente alternativa à instalação simultânea de várias câmeras. Graças à tecnologia Full-color, a câmera panorâmica inteligente pode fornecer imagens coloridas nítidas mesmo à noite, o que é essencial para monitoramento contínuo 24 horas por dia, os sete dias da semana em grandes cenários, como praças, parques e estacionamentos.

Full-color + ZOOM: zoom varifocal com cores vivas

A Dahua Full-color Vari-focal Camera possui capacidade de zoom óptico de cerca de 5x e função de foco automático. Essas câmeras fornecem detalhes claros da cena de monitoramento mesmo após o zoom, capturam imagens de cores vivas em ambientes escuros e também permitem que os usuários ajustem diretamente o foco da câmera de acordo com a cena real, o que é conveniente e economiza tempo.

Full-color + 4K: qualidade de imagem 4K UHD realista

A Dahua Full-color 4K Camera oferece imagens coloridas melhoradas e gravações de vídeo 24 horas por dia, os sete dias da semana. Ela possui um sensor de imagem de 1/1,2" (atualmente o melhor sensor IPC de baixa luminosidade da Dahua) que fornece um aumento de tamanho de pixel de 110% em comparação com o sensor comum de 8MP. Combinada com uma grande abertura F1.0, é possível capturar mais luz disponível para proporcionar imagens claras e vívidas, o que conduz a uma análise de vídeo precisa.

