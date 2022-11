Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua expandindo seus recursos de mobilidade global através de um Acordo de Colaboração com a firma Almenide Avocats, sediada em Paris, adicionando cobertura em um mercado crítico.

Fundada em 2009, a Almenide Avocats fornece aos clientes serviços de mobilidade global e recursos humanos, se especializando em todos os aspectos jurídicos e tributários da mobilidade internacional, incluindo segurança social, remuneração e benefícios, impostos de pessoas físicas, lei trabalhista, planos de compra de ações para funcionários e serviços de folha de pagamento. Liderada por Céline Rang, Sébastien Rodriguez e Romain Loire, a firma trabalha próxima de empresas públicas e privadas, abrangendo desde empresas que fazem parte do CAC 40 até startups.

"Ao longo dos anos, nossa prática global vem crescendo de forma dinâmica, à medida que nos esforçamos para nos posicionarmos melhor, a fim de satisfazer as necessidades transnacionais dos nossos clientes", afirmou Céline. "Com o desenvolvimento contínuo da economia mundial, colaborar com a Andersen Global nos permitirá servir melhor os nossos clientes de maneira integrada. Estamos na expectativa de construir relações comerciais sinérgicas com as firmas-membro e colaboradoras da organização global."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A abordagem da Almenide Avocats de fornecer soluções integradas de excelência complementa nossos recursos globais", afirmou o presidente da Andersen Global e CEO da Andersen, Mark Vorsatz. "A profunda compreensão que a equipe tem tanto do cenário comercial francês quanto do internacional fornece à nossa organização conhecimento inestimável e fortalece nossa crescente prática de mobilidade global."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma-membro associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 13 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 390 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005134/pt/

Contato

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags