Comunicado do Business Wire :Aivo

A Aivo, líder em inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente, desenvolveu uma nova maneira para que as empresas possam interagir com seus clientes utilizando inteligência artificial e vídeo. A Video Conversational AI da Aivo é uma solução desenhada em conjunto com a Synthesia, a maior plataforma de AI de geração de vídeo do mundo que transforma texto em vídeo em minutos.

Martín Frascaroli, CEO da Aivo, destaca: "Estamos muito emocionados com o lançamento do Video Conversational AI. As marcas estão ansiosas para continuar inovando e os consumidores se mostram mais exigentes do que nunca. Este é o momento de dar próximo passo na inovação. A Video Conversational AI levará as empresas nessa direção".

Video Conversational AI permite às empresas manter interações por meio de um videochat com um avatar hiper-realista com IA. É capaz de responder às perguntas dos clientes em tempo real, além de aprender a cada conversa para ser cada vez mais efetiva.

As empresas podem utilizar um avatar gerado a partir de uma pessoa da empresa ou uma celebridade. Isso permite oferecer uma experiência de acordo com a identidade da marca.

Video Conversational AI é ideal para setores que desejam oferecer uma experiência premium, pois o avatar tem a capacidade de resolver com segurança interações complexas como suporte técnico, informações sobre produtos e questões transacionais, para citar alguns.

Assim, as empresas poderão oferecer uma experiência ao cliente empática, automatizada e exclusiva.

Sobre a Aivo

A Aivo é uma empresa global fundada em 2012, especializada em soluções de inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente para o setor empresarial. Conta com mais de 200 clientes e registra mais de 150 milhões de conversas com usuários. Está presente em 22 países na América e Europa. Para mais informações, acesse o aivo.co.

Sobre a Synthesia

A Synthesia é uma plataforma de vídeo de IA fundada em 2017 por uma equipe de pesquisadores e empreendedores de IA, com presença em todo o mundo. Uma solução web que permite que os usuários gerem vídeos em escala digitando texto - sem a necessidade de câmeras, microfones e estúdios em mais de 80 idiomas. A plataforma da Synthesia é atualmente usada por mais de 15.000 empresas, desde PMEs até o S&P 500.

