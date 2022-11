Cantor e compositor Erasmo Carlos morre aos 81 anos

O cantor e compositor Erasmo Carlos, recém-ganhador de um Grammy Latino, faleceu nesta terça-feira (22) aos 81 anos no Rio de Janeiro, onde encontrava-se hospitalizado, informou a gravadora do músico nas redes sociais.

"A música popular brasileira para sempre terá em Erasmo Carlos um herói imortal", escreveu a Som Livre, gravadora de Erasmo Carlos nos últimos anos.

Os motivos da morte do músico, um dos pioneiros do rock no Brasil, não foram divulgados.

Erasmo Carlos passou duas semanas internado entre o final de outubro e o início de novembro no Rio de Janeiro para tratar um quadro de síndrome edemigênica (edema generalizado por excesso de líquido nos vasos sanguíneos).

Na última quinta-feira, o "Tremendão", como era conhecido, venceu o prêmio Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo disco "O futuro pertence à... Jovem Guarda".

Carioca da Tijuca, Erasmo Carlos já havia recebido prêmios Grammy Latino de Melhor Álbum Brasileiro em 2014 e de Excelência Musical em 2018.

Ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa, Erasmo Carlos ganhou fama comandando o programa Jovem Guarda, que nos anos 1960 introduziu no Brasil o iê-iê-iê, movimento cultural influenciado pelos Beatles.

Nas redes sociais, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva homenageou o "grande talento" de Erasmo Carlos.

"Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos".

