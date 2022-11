Argentina é surpreendida e perde de virada para Arábia Saudita (2-1) em sua estreia na Copa

A Argentina sofreu uma dura e inesperada derrota de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira em Lusail, e a seleção de Lionel Messi, considerada por muitos uma das favoritas ao título, pode se complicar no torneio.

Os sauditas, que protagonizaram a primeira grande surpresa da competição, pareciam, na teoria, a equipe mais fraca do grupo C, que é completado por México e Polônia, e tudo começou bem para a 'Albiceleste' com um pênalti convertido por Messi (aos 10 minutos). Depois de três gols argentinos anulados por impedimento os sauditas viraram o placar no início da segunda etapa por meio de Saleh Al Sheri (48) e Salem Al Dawsari (53).

