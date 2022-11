Alonso estreia pela Aston Martin em testes após final da temporada da F1

Ao trabalho antes das férias! Fernando Alonso e Pierre Gasly, entre outros, deram nesta terça-feira suas primeiras voltas com suas novas equipes, Aston Martin e Alpine, respectivamente, durante os testes de final de temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi.

Alonso completou 97 voltas e marcou o 12º tempo, enquanto Gasly deu 130 voltas para terminar com a quarta melhor marca no circuito de Yas Marina, palco do último Grande Prêmio de 2022, no domingo.

Três pilotos da Ferrari, os titulares Charles Leclerc e Carlos Sainz e o novato Robert Shwartzman, dominaram os testes.

"Quando assinei com a Aston Martin, estava 90% satisfeito. Quando começaram a progredir e terminaram melhorando na temporada, estava 100%, e agora estou ainda mais", disse um sorridente Alonso, de 41 anos, que substitui o recém-aposentado Sebastian Vettell.

"Foi realmente emocionante estar nesta Alpine", declarou por sua vez Gasly, que entra na equipe justamente no lugar de Alonso para se juntar a outro francês, Esteban Ocon.

"Na minha mente, já estou começando a temporada 2023, (...) foi muito especial", continuou.

As novas caras da Fórmula 1 no ano que vem, Nico Hülkenberg (Haas), Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) e Oscar Piastri (McLaren) também participaram dos testes em Abu Dhabi.

Novatos, estreantes e pilotos reservas também puderam ganhar experiência: o brasileiro Felipe Drugovich (Aston Martin), Théo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull) e Jack Doohan (Alpine) deram algumas voltas com a esperança de contar com um assento em 2024.

O bicampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) foi outro que participou da atividade antes das férias, conseguindo o quinto tempo, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) foi o 17º.

