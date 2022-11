Terremoto de magnitude 7 nas Ilhas Salomão provoca alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7 atingiu as Ilhas Salomão nesta terça-feira (22), de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), o que provocou a ativação de um alerta de tsunami pelo Centro de Alerta do Pacífico.

O alerta de tsunami afeta uma área costeira das Ilhas Salomão em um raio de 300 quilômetros do epicentro.

Um repórter da AFP na capital do arquipélago, Honiara, disse que o abalo causado pelo terremoto durou cerca de 20 segundos.

"Foi grande", disse à AFP Joy Nisha, recepcionista do Heritage Park Hotel em Honiara. "Algumas coisas caíram no hotel. Tudo parece bem, mas houve pânico", acrescentou.

A eletricidade foi cortada em algumas áreas da cidade. Os moradores abandonaram seus escritórios e fugiram para lugares altos.

O USGS revisou a magnitude inicial do terremoto, que havia sido avaliado em 7,3.

