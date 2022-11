Resultados preliminares confirmam vitória de Obiang na Guiné Equatorial

O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, no poder há mais de 40 anos, venceu com folga as eleições presidenciais de domingo, segundo os resultados provisórios divulgados nesta segunda-feira (21) pelo ministro do Interior.

Obiang já alcançou 44,2% dos votos, depois de apurados quase metade dos colégios eleitorais.

Como todas as previsões apontavam num país onde a oposição está amordaçada, Obiang superou por uma vantagem considerável os seus principais adversários, que obtiveram apenas 1,34% e 0,35% dos votos, segundo a contagem provisória.

Obiang foi sempre eleito com mais de 93% dos votos e o seu todo-poderoso Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE) ocupa 99 dos 100 lugares da Assembleia Nacional e os 55 assentos do Senado, também renovado no domingo.

Os resultados finais das eleições não serão anunciados até sábado, 26 de novembro.

O presidente detém um recorde mundial de longevidade no poder, sem contar as monarquias, em um país onde qualquer oposição foi sufocada.

