Primeira-ministra da Itália apresenta orçamento focado na crise energética

A chefe do novo governo italiano de extrema direita, Giorgia Meloni, apresentou na noite desta segunda-feira (21) as principais linhas de seu projeto orçamentário para 2023, focado em grande parte na crise energética que abala a Europa.

O projeto aprovado pelo conselho de ministros prevê destinar mais de 21 bilhões de euros de um total de quase 35 bilhões para ajudar lares e empresas face ao aumento dos preços da energia.

O projeto é "prudente e realista" bem como "sustentável para as finanças públicas" dada a situação econômica, garantiu o governo em comunicado.

Entre as medidas estão auxílios para o pagamento de contas de luz e créditos fiscais para empresas cujos custos de energia continuam subindo.

Para aumentar sua margem de manobra, Meloni elevou no início do mês a previsão de déficit público do país em 2023 para 4,5% do PIB, ante 3,4% previsto por seu antecessor, Mario Draghi.

No seu projeto orçamental, o Executivo amplia o número de trabalhadores independentes que podem se beneficiar de um imposto único de 15%, concede reduções fiscais aos trabalhadores assalariados e oferece isenções fiscais a empresas que contratem menores de 36 anos.

O projeto de lei decreta também anistias fiscais, uma promessa eleitoral, para dívidas inferiores a 1.000 euros contraídas antes de 2015.

Além disso, aumenta o limite para pagamentos em dinheiro de 2.000 para 5.000 euros, uma medida altamente controversa porque, segundo seus detratores, pode incentivar a evasão fiscal e a corrupção.

Outra medida de destaque é permitir a aposentadoria aos 62 anos em 2023 com a condição de ter 41 anos de contribuição.

Sem essa medida transitória que pode atingir 48 mil pessoas, a idade de aposentadoria passaria de 64 para 67 anos a partir de 2023 com base em uma reforma aprovada em 2011.

Para financiar estas medidas, o governo corta uma ajuda aos mais pobres paga a 2,5 milhões de pessoas, e aumenta de 25 para 35% os impostos sobre os lucros excessivos das empresas energéticas instituídos em março por Draghi.

