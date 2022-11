"Mostramos a qualidade que temos", diz Saka sobre goleada inglesa

Bukayo Saka, autor de dois gols na goleada da Inglaterra por 6 a 2 sobre o Irã, afirmou nesta segunda-feira que sua equipe enviou uma mensagem sobre o que pode conseguir na Copa do Mundo.

"Precisávamos de uma boa estreia. Não tínhamos mostrado nosso melhor futebol antes do torneio, por isso se falou muito e havia muitas especulações sobre nossa performance. Mostramos a todo o mundo toda a qualidade que temos e o que podemos fazer", disse Saka à BBC.

"É incrível conseguir uma vitória com tanta pressão, mas temos que ser consistentes porque o próximo jogo será em poucos dias e temos que ganhar de novo", continuou.

Além de Saka, marcaram Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford e Jack Grealish, enquanto o atacante do Porto Mehdi Taremi balançou as redes pelo Irã.

"Não posso descrever o que sinto, é incrível. Estou feliz e orgulhoso. Conseguimos a vitória e é um dia realmente muito especial. Sinto que estou no lugar certo, tenho o apoio e o amor dos fãs, dos treinadores e de meus companheiros", acrescentou o jovem atacante.

O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, encontrou um porém na atuação de sua equipe: os dois gols de Taremi.

"Estou feliz, mas não devemos sofrer dois gols nessa altura do jogo. Teremos que fazer melhor no nosso jogo com os Estados Unidos. É uma grande estreia, mas temos que fazer melhor", ressaltou Southgate.

"Mas vencer por esta diferença e jogar como fizemos a maior parte do jogo é algo que nos deixa muito felizes", acrescentou.

"Com a forma com que os jogadores se prepararam, sentimos que sabiam o tipo de equipe que queríamos ser e controlaram o jogo realmente bem", concluiu o treinador.

