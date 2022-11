Mali proíbe atividade de ONGs financiadas pela França

O governo militar do Mali anunciou na noite desta segunda-feira (21) a proibição de todas as Organizações Não Governamentais (ONGs) financiadas ou apoiadas pela França de operar em seu território, incluindo aquelas que realizam atividades humanitárias.

O primeiro-ministro interino do Mali, coronel Abdoulaye Maiga, justificou a decisão como uma resposta ao recente anúncio da França de suspensão dos fundos de ajuda ao desenvolvimento do país.

"Como consequência, o governo de transição decidiu proibir imediatamente todas as atividades de ONGs presentes no Mali e que sejam financiadas ou apoiadas material ou tecnicamente pela França, incluindo aquelas no campo humanitário", disse Maiga em um comunicado publicado nas redes sociais.

O Ministério das Relações Exteriores francês justificou a decisão de suspender a ajuda ao desenvolvimento deste país do Sahel, afirmando que deve-se à suposta colaboração das autoridades do Mali com o grupo paramilitar russo Wagner.

A junta militar do Mali, que comanda o país após um golpe em agosto de 2020, sempre negou ter colaborado com o grupo Wagner e afirmou receber ajuda militar de instrutores do exército russo.

