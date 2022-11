Inglaterra atropela Irã (6-2) em sua estreia na Copa

A Inglaterra estreou com autoridade na Copa do Mundo do Catar, goleando o Irã nesta segunda-feira por 6 a 2 em jogo do Grupo B no estádio Al Khalifa.

Os gols ingleses foram marcados por Bellingham (35), Saka (43 e 62), Raheem Sterling (45+1), Marcus Rashford (71) e Jack Grealish (90), enquanto Mehdi Taremi descontou para os iranianos (65 e 90+13, de penal).

amm/cb

