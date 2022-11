Governo francês reduz benefício de seguro-desemprego

O governo do presidente liberal Emmanuel Macron revelou nesta segunda-feira (21) que reduzirá a partir de fevereiro a duração do auxílio de seguro-desemprego em 25%. Os sindicatos qualificam o cenário desta reforma como "inaceitável".

O ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, espera que entre 100.000 e 150.000 pessoas "voltem ao trabalho" com esta reforma. A ação faz parte da meta de Macron em alcançar até 2027 o emprego pleno, ou seja, uma taxa de desemprego menor que 5%.

Na prática, um ano de benefício no sistema anterior passará a ser reduzido para 9 meses, embora se mantenha um mínimo de seis meses. A medida faz parte de uma lei do mercado de trabalho aprovada na semana passada.

A lei aprovada prevê a redução do benefício quando a taxa de desemprego estiver abaixo de 9%. Atualmente, está em 7,3% e o ministro espera que seja "semelhante" em fevereiro.

"É um escândalo", denunciou Michel Beaugas, do sindicato Force Ouvrière (Força de Trabalho, em tradução livre). "Todos veem os seus direitos reduzidos", disse após uma reunião no Ministério do Trabalho em que a medida foi apresentada.

O Executivo justifica sua reforma com os problemas de contratação das empresas, agravados pela pandemia. Com isso, Hubert Mongon, presidente do Movimento das Empresas da França (Medef, na sigla em francês), celebrou que a reforma está "no bom caminho".

A medida faz parte da campanha de reformas de Macron após sua reeleição em abril. A principal mudança é o adiamento de 62 para 65 da idade de aposentadoria, à qual os sindicatos se opõem fortemente.

Embora Macron tenha perdido a maioria absoluta na Assembleia Nacional (câmara baixa), conseguiu aprovar a reforma do mercado de trabalho com o apoio da direita dos Republicanos, também a favor do adiamento da aposentadoria.

