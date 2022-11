Governo da Colômbia e ELN retomam na Venezuela diálogo para 'construir a paz'

O governo da Colômbia e a guerrilha do ELN retomaram nesta segunda-feira (21), em Caracas, as negociações para "construir a paz", suspensas em 2019 pelo então presidente, Iván Duque, anunciaram as duas partes em um comunicado conjunto.

Delegados do atual presidente, Gustavo Petro, e do Exército de Libertação Nacional (ELN) acordaram, segundo o documento, "retomar com plena vontade política e ética o processo de diálogo" como "pede o povo dos territórios rurais e urbanos, que sofrem com a violência e a exclusão, e outros setores da sociedade".

Isso com o objetivo, acrescenta o texto lido em um ato público, de "construir a paz a partir de uma democracia com justiça e com mudanças tangíveis, urgentes e necessárias que esta mesa acordar".

