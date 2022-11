Explosão é registrada em indústria química no norte da China

Uma explosão aconteceu nesta segunda-feira (21) em um complexo industrial químico no norte da China, informaram meios oficiais, que acrescentaram que só há informações sobre danos materiais.

O incidente aconteceu em Taiyuan, capital da província de Shanxi, segundo o jornal oficial provincial Dahebao, citando as autoridades.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, houve um incêndio no complexo industrial, que gerou uma densa nuvem de fumaça cinza no céu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma equipe foi enviada ao local dos fatos, o fogo foi apagado e ainda não se sabe o número de vítimas", disse o jornal Dahebao na rede social Weibo, citando as autoridades.

Segundo os moradores entrevistados pelos meios locais, a explosão aconteceu por volta de 17h25 (06h25 em Brasília) e algumas pessoas ficaram feridas por fragmentos de vidro.

A usina, chamada Jiangyang, já havia registrado uma explosão em setembro de 2021, segundo o Dahebao.

Na China, os acidentes industriais acontecem com frequência devido ao não cumprimento das normas de segurança.

ehl/pc/eg/rpr

Tags