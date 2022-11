Exército ideológico do Irã reivindica ataques contra grupos de oposição curdos no Iraque

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime islâmico do Irã, reivindicou nesta segunda-feira os ataques contra grupos de oposição curdos iranianos na região do Curdistão, no vizinho Iraque.

"As bases de treinamento de grupos terroristas separatistas anti-iranianos (...) foram alvos durante a manhã (de segunda-feira) de uma nova série de ataques com mísseis e drones da força terrestre da Guarda Revolucionária", afirma um comunicado.

"Durante os ataques nas regiões do norte do Irã, incluindo (os acampamentos) de Jejnikan e Zarguiz e (a cidade de) Koy Sanjaq, os terroristas foram atingidos e sofreram grandes perdas", acrescenta o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O porta-voz do ministério das relações Exteriores, Nasser Kanani, declarou em sua entrevista coletiva semanal que o país deseja que "o território iraquiano não seja utilizado para ameaçar a segurança do Irã".

"Esperamos que o governo iraquiano e as autoridades locais da região do Curdistão assumam suas responsabilidades internacionais e os compromissos assumidos nas negociações bilaterais com as autoridades iraniana", afirmou Kanani.

O Partido Democrático do Curdistão do Irã (PDKI) e o grupo nacionalista curdo iraniano Komala confirmaram os bombardeios que atingiram suas instalações nesta região autônoma do norte do Iraque.

ap/sk/hj/mis/zm/fp

Tags