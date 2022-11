EUA e País de Gales estreiam na Copa com empate em 1 a 1

Em seu primeiro jogo de Copa do Mundo desde 1958, País de Gales empatou nesta segunda-feira em 1 a 1 com os Estados Unidos no Catar graças a um gol de pênalti de Gareth Bale na reta final da partida.

Bale empatou a partida aos 82 minutos, depois de o jovem Tim Weah, filho do lendário ex-jogador e atual presidente da Libéria, George Weah, aos 36 no estádio Ahmad Bin Ali.

Ambas as equipes somam um ponto no Grupo B atrás da líder Inglaterra, que mais cedo goleou o Irã por 6 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gbv-mcd

Tags