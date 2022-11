Disparo de foguetes da Síria deixa dois mortos e seis feridos na fronteira turca

Disparos de foguetes do território sírio alcançaram, nesta segunda-feira (21), a cidade turca fronteiriça de Karkamis, e causaram dois mortos e seis feridos, disse o governador regional.

"Cinco morteiros/foguetes foram disparados (...) na direção do centro de Karkamis. Dois de nossos compatriotas morreram. Seis de nossos cidadãos ficaram feridos, dois gravemente", tuitou Davut Gul, governador da província de Gaziantep (sudeste).

Segundo a agência de notícias oficial Anadolu, os disparos atingiram uma escola de ensino médio, duas casas e um caminhão perto da passagem de fronteira entre Karkamis e a cidade síria de Jarablus.

Imagens da agência Anadolu mostraram janelas quebradas de uma escola e um caminhão em chamas.

No domingo, foguetes disparados da Síria contra um posto de fronteira feriram oito - seis policiais e dois soldados turcos.

A Turquia lançou ataques no domingo contra grupos curdos na fronteira com a Síria e o Iraque, que disse terem sido usados para lançar ataques "terroristas" em solo turco.

Ataques aéreos turcos deixaram pelo menos 31 mortos, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido. A maioria dos ataques foi dirigida contra posições de combatentes curdos.

