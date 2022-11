Comunicado do Business Wire :SLB

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que a Schlumberger Holdings Corporation, uma subsidiária integral indireta da SLB ("SHC"), iniciou uma oferta de compra em dinheiro até um valor agregado de preço de compra, incluindo prêmio, mas excluindo quaisquer juros acumulados (conforme definido abaixo), de US$ 500.000.000 (tal valor, conforme alterado, o "Preço máximo de compra") das notas listadas na tabela abaixo (as "Notas"). A oferta de compra das Notas é aqui referida como a "Oferta". A Oferta é feita nos termos e sujeita às condições estabelecidas na oferta de compra, datada de 21 de novembro de 2022 (conforme possa ser alterada ou complementada de tempos em tempos, a "Oferta de compra"). Os termos em letras maiúsculas usados, mas não definidos neste comunicado à imprensa, têm os significados atribuídos a eles na Oferta de compra.

-0- *T Título de segurança Números CUSIP Nível de Prioridade de Aceitação(1) Valor principal pendente Prêmio de licitação antecipada(2) Segurança de referência Página de referência da Bloomberg Crescimento fixo (pontos básicos)(3) Notas seniores de 3.750% com vencimento em 2024 806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S) 1 US $750.000.000 US$ 30 Notas do Tesouro dos EUA de 2.500% com vencimento em 30/04/2024 FIT 4 +20 Notas seniores de 4,000% com vencimento em 2025 806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S) 2 US$ 932.597.000 US$ 30 Notas do Tesouro dos EUA de 4.500% com vencimento em 15/11/2025 FIT 1 +55 Notas seniores de 3.900% com vencimento em 2028 806851AK7 (144A) / U8066LAH7 (Reg S) 3 US$1.500.000.000 US$ 30 Notas do Tesouro dos EUA de 4.125% com vencimento em 31/10/2027 FIT 1 +110 Notas seniores de 4.300% com vencimento em 2029 806851AH4 (144A) / U8066LAF1 (Reg S) 4 US$ 850.000.000 US$ 30 Notas do Tesouro dos EUA de 4.125% com vencimento em 15/11/2032 FIT 1 +150 *T

-0- *T ________________ (1) A SHC aceitará Notas de acordo com seu Nível de prioridade de aceitação especificado na tabela acima (cada um, um "Nível de prioridade de aceitação", sendo 1 o Nível de prioridade de aceitação mais alto e 4 sendo o Nível de prioridade de aceitação mais baixo), sujeito aos termos e condições descritos em outra parte da Oferta de compra, incluindo o Preço máximo de Compra e rateio. (2) Para cada valor principal de US$ 1.000 de Notas oferecidas e não retiradas de forma válida no ou antes do Horário de licitação antecipada (conforme definido abaixo) e aceitas para compra. (3) O Crescimento fixo aplicável será usado para calcular a Contraprestação total aplicável (conforme definido abaixo) pagável para cada série de Notas, que já inclui o Prêmio da licitação antecipada. *T

Toda a documentação relativa à Oferta, incluindo a Oferta de compra, juntamente com quaisquer atualizações, estão disponíveis no Agente de licitações e informações (conforme definido abaixo) e também estarão disponíveis no seguinte site: http://www.dfking.com/slb.

Detalhes da oferta

A Oferta expirará às 23h59, horário da cidade de Nova York, em 19 de dezembro de 2022 (a menos que a Oferta seja prorrogada ou encerrada) (tal data e hora, conforme a mesma pode ser prorrogada, o "Horário de Expiração"). Para ser elegível para receber a Contraprestação total aplicável, que inclui o Prêmio de Oferta Antecipada (conforme definido abaixo), os Titulares devem ofertar validamente e não retirar validamente suas Notas até as 17h, horário da cidade de Nova York, em 5 de dezembro de 2022 (a menos que a Oferta seja prorrogada ou rescindida) (data e hora em que a mesma poderá ser prorrogada, o "Horário da oferta antecipada"). Os detentores que ofertarem validamente suas Notas após o Horário de licitação antecipada e antes ou no Horário de expiração serão elegíveis para receber apenas a Contraprestação da oferta de recompra aplicável, que é um valor igual à Contraprestação total aplicável menos o Prêmio da licitação antecipada aplicável.

A data de liquidação das Notas validamente ofertadas antes ou no Horário de licitação antecipada e aceitas para compra ocorrerá imediatamente após o Horário de licitação antecipada e é esperada para 8 de dezembro de 2022 (a "Data de liquidação antecipada"). A data de liquidação para as Notas validamente oferecidas após o Horário de licitação antecipada e aceitas para compra ocorrerá imediatamente após o Horário de vencimento e deverá ser 21 de dezembro de 2022 (a "Data de liquidação final"). Os detentores que ofertarem suas Notas antes do Horário de licitação antecipada podem retirá-las a qualquer momento antes das 17:00, horário da cidade de Nova York, em 5 de dezembro de 2022.

Para ser elegível para receber a Contraprestação da oferta de recompra aplicável, os Titulares devem ofertar validamente e não retirar validamente suas Notas no ou antes do Horário de expiração. Os detentores que ofertarem suas Notas após o Horário de licitação antecipada e antes do Horário de expiração não poderão retirar tais Notas. A Oferta não está condicionada à oferta de qualquer quantidade mínima de Notas.

Todas as Notas são mantidas em forma escritural através das instalações da DTC. Caso deseje ofertar Notas detidas por meio da DTC, você deverá transferir tais Notas ao agente de licitação e Informações por meio do Programa de oferta de aquisição automatizada da DTC, para o qual a transação será elegível, de acordo com os procedimentos estabelecidos na Oferta de compra. Não há carta de transmissão para a Oferta de Compra. Qualquer Titular que detenha Notas através do Clearstream Banking, société anonyme ou Euroclear Bank SA/NV deve cumprir os procedimentos aplicáveis de tal sistema de compensação. Se um Titular possuir Notas por meio de um corretor, distribuidor, banco comercial, empresa fiduciária ou outro representante ou custodiante, o Titular deverá contatá-los se desejar oferecer suas Notas.

A "Contraprestação total" a pagar por cada série de Notas será um preço por US$ 1.000 do valor principal de tal série de Notas igual a um valor, calculado de acordo com a Oferta de compra, que refletiria, na Data de liquidação antecipada, um rendimento para a data de resgate nominal aplicável ou data de vencimento (de acordo com a prática de mercado) de tal série de Notas igual à soma de (i) o Rendimento de Referência para tal série, determinado às 10h00, horário da cidade de Nova York, em o dia útil seguinte ao Horário de licitação antecipada, mais (ii) o spread fixo aplicável a tal série, conforme estabelecido na tabela acima, em cada caso menos os juros corridos desde, e incluindo, a data de pagamento de juros imediatamente anterior até, mas excluindo, a Data de liquidação antecipada. O "Rendimento de referência" significa o rendimento baseado no preço do lado da oferta do título de referência listado na tabela acima para tais séries. O "rendimento de recompra" é igual ao rendimento de referência mais o spread fixo. A Contraprestação Total aplicável inclui o prêmio da licitação antecipada aplicável estabelecido na tabela acima (o "Prêmio da licitação antecipada").

A "Contraprestação da oferta de compra" pagável para cada série de Notas será um preço por $ 1.000 do valor principal de tal série de Notas igual à Contraprestação total aplicável para aquela série de Notas menos o Prêmio da oferta antecipada aplicável.

Além da Contraprestação total ou da Contraprestação da oferta pública (conforme aplicável), os Detentores cujas Notas forem aceitas para compra na Oferta também receberão um valor em dinheiro igual aos juros acumulados e não pagos sobre as Notas, de, e incluindo, o data de pagamento de juros imediatamente anterior (a) até, mas excluindo, a Data de liquidação antecipada, pagáveis na Data de liquidação antecipada ou (b) até, mas excluindo, a Data de Liquidação Final, pagáveis na Data de liquidação final, conforme aplicável, arredondado para o centavo mais próximo por US$ 1.000 do valor principal das Notas (esse valor em dinheiro, os "Juros acumulados").

As Notas aceitas para compra serão aceitas de acordo com seus Níveis de prioridade de aceitação (com 1 sendo o Nível de prioridade de aceitação mais alto e 4 sendo o Nível de prioridade de aceitação mais baixo), sujeito à limitação de que as Notas serão compradas apenas em um valor de preço de compra agregado, incluindo prêmio, mas excluindo quaisquer Juros acumulados, não excedendo o Preço máximo de compra.

As Notas ofertadas validamente e não retiradas validamente antes ou no Horário de leilão antecipado com um Nível de prioridade de aceitação mais alto serão aceitas antes que quaisquer Notas ofertadas com Nível de prioridade de aceitação inferior sejam aceitas, e todas as Notas ofertadas validamente após o Horário de leilão antecipado com um Nível de prioridade de aceitação mais alto Nível de prioridade de aceitação será aceito antes que quaisquer Notas oferecidas após o Horário de licitação antecipada com um Nível de prioridade de aceitação inferior sejam aceitas, em cada caso sujeito ao Preço máximo de compra. As Notas ofertadas de forma válida e não retiradas de forma válida antes ou no Horário de leilão antecipado serão aceitas para compra em prioridade a outras Notas ofertadas após o Horário de leilão antecipado, mesmo que tais Notas ofertadas após o Horário de leilão antecipado tenham um Nível de prioridade de aceitação mais alto do que as Notas licitadas no ou antes do Horário de licitação antecipada. Se a Oferta for subscrita em excesso no Horário de Licitação antecipada, a SHC anunciará imediatamente após o Horário de licitação antecipada que as Notas ofertadas após o Horário de licitação antecipada não serão compradas de acordo com a Oferta.

Sujeito a qualquer aumento ou diminuição do Preço máximo de compra, se na Data de liquidação antecipada ou na Data de liquidação final houver fundos remanescentes suficientes para comprar algumas, mas não todas, as Notas ofertadas remanescentes em qualquer Nível de prioridade de aceitação sem exceder o Máximo preço de compra, a SHC aceitará para pagamento tais Notas oferecidas proporcionalmente, com o fator proporcional para tal Nível de prioridade de aceitação dependendo do valor principal agregado das Notas de tal Nível de prioridade de aceitação validamente ofertadas e não retiradas validamente. Cada oferta de Notas rateada será arredondada para o valor principal de US$ 1.000 mais próximo das Notas. Dependendo do fator de rateio aplicado, se o valor principal das Notas devolvidas a um Titular como resultado do rateio resultar em menos do que a denominação mínima de US$ 2.000 do valor principal das Notas devolvidas a tal Titular, a SHC aceitará ou rejeitará todas essas Notas validamente oferecidas pelo Titular.

Além disso, se as Notas forem licitadas de forma válida e não retiradas de forma válida antes ou no Horário de licitação antecipada, de modo que o valor agregado do preço de compra, incluindo prêmio, mas excluindo quaisquer Juros acumulados, de tais Notas, se compradas, exceda o Preço máximo de compra, os Detentores que oferecerem Notas validamente após o Horário de licitação antecipada não terão nenhuma de suas Notas aceitas para compra, independentemente do Nível de prioridade de aceitação de tais Notas, a menos que a SHC aumente o Preço máximo de compra. A SHC reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de aumentar o Preço máximo de compra, mas não há garantia de que o fará.

Sujeito à lei aplicável e às limitações descritas na Oferta de compra, a SHC reserva-se expressamente o direito, a seu exclusivo critério, de alterar, estender ou, caso qualquer condição descrita na Oferta de compra não seja satisfeita ou renunciada, rescindir o Oferta a qualquer momento no ou antes do Horário de expiração.

A SHC contratou o Deutsche Bank Securities Inc. e o J.P. Morgan Securities LLC para atuar como Gerentes de revendedores em conexão com a Oferta (coletivamente, os "Gerentes de revendedores"). As perguntas sobre os termos e condições da Oferta devem ser dirigidas ao Deutsche Bank Securities Inc. ligando gratuitamente para (866) 627-0391 ou a cobrar em (212) 250-2955, ou para J.P. Morgan Securities LLC ligando gratuitamente para (866) 834-4666 ou coletar em (212) 834-3424.

D.F. A King & Co., Inc. foi nomeada agente de licitação e informações (a "Agente de licitação e informações") em conexão com a Oferta. Dúvidas ou solicitações de assistência em relação à Oferta ou para cópias adicionais da Oferta de compra podem ser dirigidas a D.F. King & Co., Inc. ligando gratuitamente para (800) 290-6424 ou a cobrar em (212) 269-5550 ou via e-mail em slb@dfking.com. Você também pode entrar em contato com seu corretor, revendedor, banco comercial, empresa fiduciária ou outro representante para obter assistência em relação à Oferta. A Oferta de compra pode ser acessada no seguinte site: http://www.dfking.com/slb.

Nem este comunicado à imprensa nem a Oferta de compra, ou a transmissão eletrônica dele, constituem uma oferta para vender ou comprar Notas, conforme aplicável, em qualquer jurisdição na qual, ou para ou de qualquer pessoa para ou de quem, seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis ou de outra forma. A distribuição deste comunicado à imprensa em certas jurisdições pode ser restrita por lei. Nas jurisdições em que as leis de valores mobiliários, blue sky ou outras leis exigem que a Oferta seja feita por um corretor ou negociante licenciado e os Gerentes de revendedores ou qualquer uma de suas respectivas afiliadas seja um corretor ou negociante licenciado em tal jurisdição, a Oferta será considerado feito pelos Gerentes de revendedores ou afiliada (conforme o caso) em nome da SHC em tal jurisdição.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar petróleo e gás, fornecer digital em escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações geralmente contêm palavras como "esperar", "pode", "planejar", "potencial", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "alvo", "pensar", "deveria", "poderia", "iria", "vê", "provavelmente" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em vários graus, incertos, como declarações sobre os termos e o prazo para a conclusão da Oferta, incluindo a aceitação para compra de quaisquer Notas validamente oferecidas e o Tempo de Expiração e Data de liquidação esperados, e a consideração da OPA. SLB e SHC não podem garantir que tais declarações sejam corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outras coisas, aos riscos e incertezas detalhados nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes do SLB arquivados ou fornecidos à Comissão de Segurança e Câmbio. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes do SLB se mostrarem incorretas, os resultados ou resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas a partir de 21 de novembro de 2022, e SLB e SHC se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221118005629/pt/

Contato

Mídia Moira Duff - Diretora de comunicação externa, SLB Tel: +1 (713) 375-3407 E-mail: media@slb.com

Investidores Ndubuisi Maduemezia - Vice-presidente de relações com investidores, SLB Joy V. Domingo - Diretor de relações com investidores, SLB Tel:+1 (713) 375-3535 E-mail: investor-relations@slb.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

