Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's conquistou o primeiro lugar na classificação geral do relatório anual do Chartis RiskTech100®, o estudo mais abrangente dos 100 principais fornecedores mundiais de tecnologia de risco e conformidade. Além disto, a Moody's obteve a primeira posição em 15 categorias distintas de premiação, a maior nos 17 anos de história do RiskTech100. Estas conquistas aumentam a crescente lista de prêmios do setor da Moody's.

"Ganhar o primeiro lugar nesta classificação de prestígio é uma tremenda conquista que reflete as contribuições de toda a Moody's", disse Stephen Tulenko, presidente da Moody's Analytics. "A classificação número um valida nosso esforço contínuo de ajudar os clientes a integrar dados, análises e tecnologia a fim de decodificar riscos e desbloquear oportunidades."

Além de conquistar a posição geral mais elevada, a Moody's ganhou em 15 categorias distintas de premiação:

-- Serviços Bancários

-- Risco Climático

-- Data de Crédito - Obrigação de Empréstimo Garantido (CLO)

-- Dados de Crédito - Atacado

-- Risco de Crédito de Carteira Bancária

-- Perdas de Crédito Atuais Esperadas (CECL)

-- Ambiental, Social e Governança

-- Avaliação de Preços e Dados - Crédito

-- Crime Financeiro - Dados

-- Funcionalidade

-- Inovação: Risco de Crédito

-- Seguros

-- Seguros: Modelagem de Risco de Catástrofe

-- Operações de Empréstimos: Soluções de Originação de Empréstimos (LOS)

-- Estratégia

"Em períodos de desafios, a Moody's continua ajudando seus clientes em todo o mundo a satisfazer suas necessidades de tecnologia de risco", disse Sidhartha Dash, pesquisador chefe da Chartis Research. "O primeiro lugar na classificação geral, junto com as 15 conquistas em categorias individuais, ilustra claramente que a Moody's oferece soluções de risco integradas com liderança no mercado para auxiliar empresas, em setores desde serviços financeiros até seguros e empresas, bem como para identificar e gerenciar riscos multidimensionais."

No principal relatório da Chartis Research, os ganhadores do RiskTech100 2023 são selecionados mediante um processo de quase um ano de instruções de fornecedores e discussões com compradores e usuários finais de tecnologia de risco. As tomadas de decisões finais são então feitas pelos diretores de pesquisas e os principais analistas da Chartis Research.

Chartis Research é líder no fornecimento de pesquisas e análises no mercado mundial de tecnologia de risco. A meta da Chartis é dar suporte às empresas à medida que estimulam o desempenho dos negócios através da melhoria do gerenciamento de riscos, governança corporativa e conformidade, além de ajudar os clientes a tomar decisões com informação quanto à tecnologia e negócios, proporcionando análises em profundidade e assessoria atuante sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial integrada de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com cerca de 14.000 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005272/pt/

Contato

Pela Moody's: SHIVANI KAK Relações com Investidores +1 212-553-0298 Shivani.kak@moodys.com OU CHRIS CASHMAN Comunicações +1 212-553-0729 chris.cashman@moodys.com

