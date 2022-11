Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica internacional automatizada, anunciou hoje o lançamento do Horário Noturno de Negociação no IBKR Eos ATS ("IBEOS"), permitindo que os clientes negociem ETFs selecionados dos EUA 23,5 horas por dia, cinco dias por semana. Clientes da Interactive Brokers agora podem reagir de imediato às notícias que movimentam o mercado e negociar de modo conveniente a qualquer momento. Além disto, o Horário Noturno de Negociação no IBEOS também irá beneficiará os clientes asiáticos da Interactive Brokers que buscam acesso aos mercados de ações dos EUA durante o dia de negociação.

"Investidores mundiais precisam responder às notícias que movimentam o mercado sempre que ocorram, não apenas durante o horário regular do mercado dos EUA", disse Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers. "Com o Horário Noturno de Negociação no IBEOS, nossos clientes individuais e institucionais agora têm maior flexibilidade para negociar e podem aproveitar oportunidades de investimento dia e noite."

A Interactive Brokers oferece Negociação Noturna no IBEOS nos seguintes 24 ETFs amplamente mantidos nos EUA: FXI, SPY, EEM, GLD, SLV, DIA, UNG, TLT, IWM, QQQ, USO, SH, RWM, PSQ, AGG, DOG, EWA , EFA, EWJ, IJH, VTI, XLF, XLE e XLK. O Horário Noturno de Negociação no IBEOS é das 20h00 ET às 3h30 ET, com a primeira sessão da semana começando no domingo às 20h00 ET e a última sessão da semana terminando na sexta-feira às 3h30 ET. Quaisquer negócios que ocorram durante o Horário Noturno de Negociação serão liquidados conforme programado, como se tivessem ocorrido durante o próximo pregão regular de ações dos EUA.

Todos os clientes com permissão de negociação de ações dos EUA terão acesso à Negociação Noturna no IBEOS e poderão aproveitar diversos tipos de ordens e dados de mercado noturnos gratuitamente.

Para mais informação, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/etf-overnight-trading.php Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/etf-overnight-trading.php Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/etf-overnight-trading.php Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/etf-overnight-trading.php Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/etf-overnight-trading.php Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/etf-overnight-trading.php Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/etf-overnight-trading.php Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/etf-overnight-trading.php Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/etf-overnight-trading.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, desde uma única plataforma unificada até clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusiva e sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para fornecer a nossos clientes preços de execução e ferramentas de negociação, risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento vantajosos, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers em 1º lugar com 5 de 5 estrelas em sua Revisão de Melhores Corretoras Online de 25 de março de 2022.

Contato

Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com

