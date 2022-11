Comunicado do Business Wire :FEELM

A FEELM, a principal plataforma de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE - o maior fabricante de vape do mundo, teve o prazer de ter seu Diretor da Divisão Europeia, Echo Liu, fazendo um discurso de abertura no UKVIA Vaping Industry Forum.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005430/pt/

Echo presenting a speech at the UKVIA. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu discurso para 300 delegados na maior conferência vaping business-to-business dedicada do Reino Unido, Echo Liu reiterou a crença da FEELM de que a inovação é a chave para o sucesso futuro da indústria: encontrar soluções para os principais desafios de satisfação do cliente, redução de danos e das alterações climáticas. Os destaques de seu discurso incluíram:

"Em todas as métricas - sabor, sabor, ruído ou até redução de danos - nossa bobina de cerâmica FEELM patenteada revolucionou o desempenho dos produtos de nossos clientes.FEELM Max, a primeira solução de cápsula descartável de bobina de cerâmica do mundo, apresenta uma série de inovações revolucionárias, incluindo 25% mais sopros com o mesmo volume de líquido eletrônico em comparação com outras tecnologias de bobina. Ele também resolve problemas como sabor inconsistente e queima seca, que são comumente vistos em outros produtos descartáveis. Graças ao controle de saída constante e à tecnologia patenteada de bloqueio de sabor que o FEELM Max adota, alcançamos mais de 95% de consistência de sabor e um vapor 30% mais suave. Acreditamos que o FEELM Max está levando a experiência vaping para o próximo nível, pois nossa redução de danos supera os produtos descartáveis convencionais em 46%".

Além disso, o bocal semitranslúcido que o FEELM Max introduziu recentemente permite que nossos usuários verifiquem o volume do líquido eletrônico o tempo todo.

"Além de nossos 14 centros de P&D em todo o mundo, abrimos recentemente o primeiro laboratório de teste de padrão PMTA da China para ajudar nossos parceiros de marca a melhorar sua entrada no mercado dos EUA e concluir seu processo de inscrição com mais facilidade - com base no sucesso de nosso cliente Njoy, o primeiro sistema de cápsula fechada a receber a aprovação do PMTA nos EUA".

"Dado o foco contínuo e crescente nas questões ESG de nossos clientes e seus consumidores, também estamos trabalhando em uma variedade de produtos feitos de materiais ecológicos. Nosso objetivo é melhorar a reciclabilidade enquanto desenvolvemos produtos biodegradáveis que podem se decompor naturalmente. Impulsionada pela mais recente tecnologia de bobina de cerâmica da FEELM, nossa nova "Série Verde" está liderando o caminho. As baterias podem ser desmontadas com facilidade para os usuários reciclarem, enquanto outros componentes podem se decompor facilmente. Tudo isso está ajudando a reduzir nossa pegada de carbono enquanto atende às necessidades de nossos clientes com consciência ecológica e de seus clientes. Isso também é uma prova de como cumprimos nossa missão - a atomização torna a vida melhor."

Para encerrar, Echo Liu deu as boas-vindas à primeira Avaliação de impacto econômico da UKVIA da indústria de vaping, que a FEELM espera que prove a importância da indústria para a economia do Reino Unido e melhore a saúde pública do país, incentivando mais fumantes a mudar.

FIM

Para obter mais informações ou perguntas jornalísticas, entre em contato conosco via feelm@smooretech.com.

Sobre a FEELM:

Como principal marca de tecnologia pertencente à SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Com base na principal tecnologia de aquecimento por bobina de cerâmica do mundo, a FEELM combina a autêntica tecnologia de reprodução de sabor com tecnologia eletrônica inovadora, proporcionando a melhor sensação e experiência de vaporização premium.

Sobre a SMOORE:

A SMOORE é líder mundial na oferta de soluções de tecnologia de vaporização, incluindo a fabricação de dispositivos e componentes de cigarro eletrônico para produtos HNB em uma base ODM, com tecnologia avançada de P&D, forte capacidade de fabricação, portfólio de produtos de amplo espectro e base de clientes diversificada.

Segundo Frost & Sullivan, a SMOORE é a maior fabricante de dispositivos vaping do mundo em termos de receita, representando 22,8% da participação total do mercado mundial em 2021. Sua participação no mercado mundial é maior do que a soma dos listados do nº 2 ao nº 5.

Sobre a UKVIA:

A UK Vaping Industry Association (UKVIA) é a associação comercial n.º 1 para o setor de vaping, apoiando, desenvolvendo e promovendo a indústria de vaping de £ 1 bilhão, o maior setor de bens de consumo em crescimento do Reino Unido. Sua visão é um mundo onde os benefícios de saúde pública baseados em evidências e transformadores dos produtos vaping são totalmente compreendidos para que seu impacto positivo possa ser maximizado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005430/pt/

Contato

feelm@smooretech.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags