Comunicado do Business Wire :ESAB Corporation

Hoje, a ESAB, pertencente à ESAB Corporation (NYSE: ESAB), e líder mundial em equipamentos e consumíveis de soldagem e corte, revelou o sistema de soldagem à bateria Renegade VOLT? ES 200i Stick/TIG revolucionário do setor no encerramento do SparkWeek, o evento de lançamento virtual de uma semana da marca, destacando novos produtos de soldagem e fabricação, soluções de automação e robótica e EPIs que dão forma ao setor.

Desenvolvido em conjunto com a Stanley Black & Decker e alimentado por quatro baterias DEWALT® FLEXVOLT® 12 Ah (ampère-hora), o Renegade VOLT marca uma encruzilhada ao setor de soldagem, pois a ESAB estabelece uma nova categoria de produtos. Pela primeira vez, os soldadores têm uma máquina de solda à bateria que opera com baterias de ferramentas elétricas recarregáveis e intercambiáveis. O VOLT é uma opção altamente portátil para soldagem fora da rede em setores importantes, como manutenção e reparo, construção, estaleiros, ferrovias, geração de energia, offshore e fazendas / agricultura. O produto estará disponível para compra no primeiro trimestre de 2023.

"A ESAB vem contribuindo continuamente com novas ideias para o mercado desde a invenção do primeiro eletrodo de soldagem revestido há mais de um século. Com o Renegade VOLT, aproveitamos a ideia de portabilidade e a potencializamos", disse Olivier Biebuyck, presidente de Produtos Globais na ESAB Corporation para EMEA. "Até agora, os trabalhos de soldagem apenas iam até onde o equipamento podia alcançar. Os soldadores ficavam limitados carregando cabos pesados, tropeçando em cabos e se perguntando que tipo de energia haveria no local de trabalho. Às vezes, os soldadores até gastavam mais tempo no ajuste e desmontagem da preparação do que na soldagem. Hoje, a ESAB eliminou estas restrições e deu início a uma nova era. Esta é a era da verdadeira liberdade de soldagem. Sem cabos e condutores pesados, sem ajuste demorado, sem motores ou combustível."

O lançamento do VOLT teve como auge uma série de soluções novas e reinventadas da ESAB que foram reveladas durante o SparkWeek. A empresa fez mais de 15 anúncios entre segunda-feira, 14 de novembro e sexta-feira, 18 de novembro, através de estreias dinâmicas de vídeos ao vivo em ESAB.com/SparkWeek. A página do evento agora apresenta informações sobre estes novos produtos e parcerias, incluindo as principais especificações e informações quanto à disponibilidade:

-- Ruffian 150, o novo soldador a motor da ESAB

-- Rogue EM e Rogue EMP, máquinas MIG e com múltiplos processos

-- Rustler, uma linha totalmente nova da ESAB de máquinas MIG compactas

-- Renegade 1 Ph DC, máquina poderosa, porém leve, agora com energia monofásica

-- Sistema Warrior EDGE CX com RobustFeed Edge CX e Exeor torch, uma família de produtos com fonte de alimentação MIG de pulso, alimentador e tocha de última geração

-- Sentinel A60, a próxima iteração do capacete de soldagem automático líder do setor da ESAB

-- Swarm A10, A20 e A30, portfólio de capacetes de soldagem acessíveis e direcionados ao desempenho

-- Vision T6, controlador de máquina de corte CNC fácil de usar

-- Marathon Pac Ultra, um novo pacote de tambor de fio de solda a granel com 1.100 libras

-- Cutmaster 30+, cortador de plasma manual de próxima geração com foco em potência e portabilidade

-- Série UC de Automação de Dinâmica Térmica, um sistema de plasma mecanizado de alta precisão

-- Victor Edge 2.0 Phase IV e HRF2400, regulador de gás e uma combinação de regulador / medidor de fluxo

-- Versotrac Cadet, um trator de soldagem por arco submerso (SAW) compacto, eficiente e fácil de usar

-- InduSuite, software avançado que conecta dados de soldagem e corte, máquinas e processos em uma plataforma

-- PURUS, novo e aprimorado fio premium especialmente formulado para reduzir a limpeza após a soldagem

Os produtos ESAB estão disponíveis em todo o mundo para compra através de distribuidores selecionados e locais de varejo. Acesse ESAB.com para encontrar um distribuidor local e saber mais sobre o portfólio de produtos.

Sobre a ESAB

A ESAB é líder mundial em tecnologia de fabricação. Durante mais de 100 anos, a ESAB transformou setores construídos por fabricantes, ao oferecer soluções completas de fluxo de trabalho mediante nosso portfólio diversificado de produtos com mais de 40 das marcas mais confiáveis em soldagem e corte do mundo. De demandas industriais a reparos e manutenção, inovadores que moldam o mundo contam com o portfólio da ESAB. Para saber mais, acesse ESAB.com.

Sobre a ESAB Corporation

A ESAB Corporation (NYSE: ESAB) é líder mundial em tecnologia de fabricação e controle de gás, fornecendo a nossas parcerias equipamentos avançados, consumíveis, equipamentos de controle de gás, robótica e soluções digitais que permitem o trabalho diário e extraordinário e que dão forma a nosso mundo. Para saber mais, acesse ESABcorporation.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221118005580/pt/

Contato

Contato de Mídia da ESAB Tilea Coleman Vice-Presidente de Comunicações Corporativas E-mail: mediarelations@esab.com Tel.: 1-301-323-9092

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

