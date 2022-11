Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole plc (NYSE: DOLE) anunciou hoje que a Câmara de Comércio Americano-Costa Riquenho (AmCham) reconheceu as operações de abacaxi da empresa na Costa Rica S.A., com o Prêmio Responsabilidade social em ação na Categoria Funcionários por seu projeto "Centros de informação e bem-estar".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005230/pt/

Farm Managers and Employees from Dole's Santa Fe and Muelle Farms were present at the award ceremony, along with representatives from Dole Tropical Products and Dole's Costa Rican subsidiary. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na designação a AmCham distinguiu ainda este projeto como o conjunto Grand Winnerentre as mais de 40 propostas inscritas no evento de Responsabilidade Social Corporativa da câmara. Este ano marca o 26º aniversário do prêmio e o primeiro ano em que um Grande Vencedor foi selecionado entre todas as propostas.

Os "Centros de informação e bem-estar" são uma iniciativa integrada que trabalha para impactar positivamente a vida dos trabalhadores rurais e familiares, por meio do apoio e acesso à informação de mais de trinta organizações públicas e privadas que interagem diariamente com os cidadãos.

O conceito foi desenvolvido por meio de um diagnóstico para entender as principais necessidades da força de trabalho rural da Dole e como a empresa poderia auxiliar no melhor atendimento dessas necessidades. Foi identificada uma miríade de papéis e processos com os quais trabalhadores e famílias se deparam - e têm dificuldade em resolver - ou resultam em oportunidades perdidas. Frequentemente, lidar com a burocracia também resulta em perda de tempo e receita, aumento de despesas, viagens de longa distância e diminuição dos meios de subsistência, particularmente em áreas rurais que têm serviços públicos e privados limitados.

Em termos práticos, os Centros de informações permitem que os trabalhadores da Dole acessem serviços para si próprios ou encaminhem familiares para resolver questões relacionadas a seus benefícios sociais, residência, finanças pessoais e muito mais. Esses problemas seriam difíceis ou muito caros para resolver sozinhos.

Como declarou um trabalhador rural da Dole: "Minha esposa não pôde receber atendimento médico porque não tinha um emprego formal e não tinha recursos para fazer contribuições para o plano médico. Graças à intervenção do Centro de informação conseguimos fazer o registo e o meu cônjuge pode usufruir das prestações da segurança social".

A Dole é a primeira empresa de qualquer tipo no país a oferecer esse serviço gratuito aos funcionários de suas fazendas diretamente no local de trabalho. O Centro de informação e bem-estar é um recurso ao alcance de 3.300 colaboradores e suas famílias, que promove o desenvolvimento pessoal e familiar, o sentimento de pertença e a motivação.

"Estamos extremamente orgulhosos de receber dois prêmios neste prestigiado evento de responsabilidade social. A designação como Grande Vencedorentre tantos bons exemplos de responsabilidade social na Costa Rica, é uma prova do esforço da equipe necessária para conceber e construir esses Centros para os funcionários de nossas fazendas", afirmou o sr. Renieri Nuñez, vice-presidente de operações da Pineapple para a América Latina. "Não há dúvida de que quando os esforços são focados na pessoa, nosso maior patrimônio da empresa, os resultados podem ser surpreendentes. Isso começou como uma ideia para resolver problemas de papelada e se tornou o passo mais significativo para motivar funcionários em todos os níveis de nossa organização e produzir resultados tangíveis na vida de nossas famílias".

Através de contatos diretos com mais de 39 instituições, os centros disponibilizam formação na utilização de plataformas digitais e apoio na informação, aconselhamento e acompanhamento de casos pessoais e procedimentos junto das organizações participantes.

Algumas das conquistas se refletem no impacto positivo nas finanças domésticas, no uso do tempo e na redução de brechas geográficas, tecnológicas, educacionais, econômicas e sociais. As famílias têm maior acesso aos direitos de cidadania, benefícios públicos e privados, serviços e oportunidades. Ao ajudar seus funcionários com esse serviço exclusivo, a Dole aumentou o comprometimento, reduziu o absenteísmo e criou um ambiente de trabalho muito positivo.

O projeto pelos números (a partir de agosto de 2022):

-- Os centros de informação já foram estendidos para todas as quatro fazendas de abacaxi da empresa.

-- 3.978 usuários já foram atendidos pelos polos.

-- 11.552 serviços prestados.

-- 10.195 consultas via WhatsApp.

-- 6.378 intervenções obtiveram sucesso na obtenção de resultados como licenças, passaportes, cartões nacionais e de residência, seguros, empréstimos, abertura de contas bancárias ou poupança, procedimentos em plataformas informáticas, entre outros.

-- Pelo menos 2.170 serviços contribuíram para abordar a pobreza multidimensional.

-- Em média, 34,4% dos usuários já utilizaram o centro mais de uma vez.

-- 536 trabalhadores foram formados na gestão de procedimentos pessoais.

Em 2020, a Dole introduziu sua Estrutura de sustentabilidade de três pilares, The Dole Way, e seu compromisso contínuo com a alimentação, a natureza e as pessoas. Assim como a Dole Costa Rica foi pioneira há quase 25 anos no desenvolvimento de sistemas globais de gestão ambiental na agricultura para enquadrar seus esforços "Pela Natureza", no início desta década a empresa mais uma vez inova ao estabelecer Centros de Informação e Bem-Estar focados em seu recurso mais importante: "Pelas pessoas".

Sobre a Dole plc

A Dole plc é um dos maiores produtores e comerciantes do mundo de frutas frescas e vegetais frescos de alta qualidade. A Dole plc é líder do setor em muitos dos produtos que vende, bem como em educação e pesquisa em nutrição. Para obter mais informações, visite www.dole.com.

Sobre a The Dole Way

Em abril de 2020, a Dole Food Company anunciou The Dole Way, apresentando seu compromisso e estrutura de sustentabilidade em torno de Pessoas, Natureza e Alimentos. Para obter mais informações, visite www.dole.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005230/pt/

Contato

Contato nos EUA: William Goldfield 818-874-4647 william.goldfield@dole.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags