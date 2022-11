Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 24ª e maior edição da China Hi-Tech Fair (CHTF) foi concluída em 19 de novembro de 2022 em Shenzhen (China). Com uma área de exposição de 406 mil metros quadrados, o evento de cinco dias apresentou 8.667 artigos de 5.671 expositores, abrangendo IA, direção inteligente, economia digital, 5G, Internet das Coisas, soluções de tecnologia antiepidêmica, tecnologia de chips, big data, segurança da informação, blockchain etc., e reuniu 214 mil visitantes de 28 países e regiões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005339/pt/

Biggest Edition of China Hi-Tech Fair (CHTF) Concludes in Shenzhen, China (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como uma plataforma de exibição e comércio de renome, a CHTF tem um grande apelo para as empresas chinesas e estrangeiras, incluindo as principais organizações de tecnologia do mundo, como Huawei, ZTE, Iflytek, Honeywell, BASF e FUJI, bem como startups e empresas tecnologicamente avançadas. Este ano, a CHTF atraiu 41 países/organizações internacionais, 29 delegações de governos estrangeiros e 498 expositores estrangeiros, como a SRT Resistor Technology (Alemanha) e a Usound Audio (Áustria).

"Primeira vez" e "estreia" foram as palavras da moda na CHTF 2022. Este ano, pela primeira vez, foi lançada a Exposição de Inovação e Conservação da Água para mostrar conceitos e tecnologias avançadas de economia de água; pela primeira vez, foi montada a exposição para PMEs líderes especializadas em setores de nicho, que reuniu 43 empresas para exibir inovações em IA e veículos aéreos não tripulados. Enquanto isso, 1.302 produtos de alta tecnologia e 407 novas tecnologias debutaram na CHTF 2022.

Paralelamente à exposição, foram realizados 148 fóruns e simpósios - incluindo o China Hi-Tech Forum 2022, focado em novas tecnologias que mudam o mundo, e o CHTF Belt & Road Initiative Cooperation Forum, explorando o modo digital da Iniciativa do Cinturão e Rota.

Nesse ínterim, mais de 300 palestras individuais de correspondência de negócios forneceram as oportunidades perfeitas para empreendedores, investidores e compradores profissionais, conectando 265 projetos com mais de 50 investidores em potencial. A "Makers' Night", outra atividade de combinação de negócios, atraiu cerca de 60 instituições de investimento e mais de 300 mil espectadores on-line.

Em sua busca contínua por qualidade e influência nos últimos 22 anos, a CHTF tornou-se uma feira de alta tecnologia influente e uma importante plataforma de cooperação na indústria de alta tecnologia e visa unir o maior número possível de forças de inovação para capacitar a economia, a sociedade e o desenvolvimento industrial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221121005339/pt/

Contato

Para expositores e visitantes XIE Yan, +8675582848652, selenaxie@chtf.com WANG Peggie, +8675582848962, wangyq@chtf.com CUI Can, +8675582848764, cathy_cui@chtf.com YANG Dan, +86 755 8284 8695, yangd@chtf.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags