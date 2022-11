Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia e infraestrutura, anunciou hoje os vencedores do Going Digital Awards in Infrastructure 2022. O programa anual de premiação reconhece o trabalho extraordinário dos usuários de software da Bentley no avanço de projeto, construção e operações de infraestrutura em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005721/pt/

Vencedores do Going Digital Awards in Infrastructure de 2022. Imagem cortesia da Bentley Systems.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os finalistas apresentaram seus projetos no evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2022 em Londres perante a imprensa mundial e 11 painéis de jurados independentes. Os jurados determinaram os vencedores das 12 categorias de premiação a partir de 36 finalistas, que foram pré-selecionados entre mais de 300 indicações, apresentadas por mais de 180 organizações de 47 países.

Os vencedores do Going Digital Awards in Infrastructure 2022 são:

Pontes e TúneisFerrovial Construction e Alamo Construction Seção Central Nex IH35San Antonio, Texas, Estados Unidos

ConstruçãoACCIONA Remoção Segura de Passagens de Nível Perigosas através da Construção DigitalMelbourne, Victoria, Austrália

Engenharia EmpresarialMott MacDonald Biblioteca de Objetos Inteligentes para a Agência do Meio AmbienteReino Unido

Instalações, Campi e CidadesAeroporto de Sydney Maps@SYDSydney, Nova Gales do Sul, Austrália

GeoprofissionalMott MacDonald Conduzindo Eficiência e Sustentabilidade na Reutilização de Materiais através do GeoBIMBirmingham, Midlands Ocidentais, Reino Unido

Rede ElétricaPOWERCHINA Hubei Aplicação Digital de Ciclo de Vida Completo no Projeto de Subestação Wuhan Xudong 220kVWuhan, Hubei, China

Geração de Energia e ProcessosOQ Upstream Digitalização da Confiabilidade de Ativos com Objetivo OQOmã

Transporte Ferroviário e TrânsitoPT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Trilho Integrado de Alta Velocidade e Estação de Jacarta - BandungJacarta, Indonésia

Estradas e RodoviasWaka Kotahi e FH/HEB JV, BECA Ltd. Ligação Norte TakitimuTauranga, Western Bay of Plenty, Nova Zelândia

Engenharia EstruturalWSP Unity Place Entregue com Projeto Otimizado pela WSP Usando Inovações da BentleyMilton Keynes, Buckinghamshire, Reino Unido

Levantamento e MonitoramentoAutoridade Terrestre de Cingapura Gêmeo Digital de SG Habilitado pelo Mapeamento MóvelCingapura

Água e Águas ResiduaisJacobs e PUB, Agência Nacional da Água de Cingapura Usina de reuso de águas de Tuas (TWRP)Cingapura

Para ver todas as apresentações finalistas, clique aqui. Estas apresentações ilustram como os usuários da Bentley dominam os desafios do projeto e atingem os objetivos estabelecidos, aproveitando os últimos avanços digitais.

Além dos vencedores do Going Digital Awards in Infrastructure, o diretor executivo da Bentley, Greg Bentley, destacou as Homenagens dos Fundadores em sua sessão plenária em 15 de novembro. As sessões plenárias e simultâneas estão disponíveis para visualização sob demanda aqui. As Homenagens dos Fundadores são escolhidas individualmente pelos fundadores da Bentley entre as centenas de indicações recebidas para o Going Digital Awards. Este reconhecimento é entregue a um pequeno número de projetos, indivíduos e organizações exemplares, que inspiraram particularmente a Bentley em sua missão de avançar a infraestrutura mundial, enquanto sustenta tanto a economia global quanto o meio ambiente. Para mais detalhes sobre as Homenagens dos Fundadores, clique aqui.

Para saber mais sobre o Going Digital Awards in Infrastructure, clique aqui.

Imagem Vencedores do Going Digital Awards in Infrastructure de 2022. Imagem cortesia da Bentley Systems.

# #

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é uma empresa de software para engenharia e infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para fazer avançar a infraestrutura do mundo - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções líderes em software do setor são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e águas residuais, obras e serviços públicos, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas soluções incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, o portfólio líder em software geoprofissional da Seequent, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.500 colegas e gera uma receita anual de aproximadamente USD 1 bilhão em 186 países. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221116005721/pt/

Contato

Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 Christine.Byrne@bentley.com Siga-nos no Twitter: @BentleyBrasil

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags