Chefe do Executivo de Hong Kong testa positivo para covid

O chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, testou positivo para covid-19 ao retornar da reunião de cúpula da APEC, na qual se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping e outros chefes de Estado, informou o governo local nesta segunda-feira.

Lee visitou na semana passada a capital da Tailândia, Bangkok, para participar na reunião de cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

De acordo com o governo municipal de Hong Kong, o líder do Executivo testou negativo nos exames de antígenos a que foi submetido nos quatro dias que passou em Bangcoc, mas o resultado foi positivo em um exame realizado no retorno à cidade do sul da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O chefe do Executivo está cumprindo uma quarentena, de acordo com as diretrizes fornecidas pelo Centro de Proteção Sanitária", afirma um comunicado.

Além de Xi, Lee se reuniu com os primeiros-ministros da Tailândia e Singapura, assim como os presidentes da Indonésia Vietnã. Também conversou com o presidente chileno Gabriel Boric.

Na reunião informal de líderes na sexta-feira, Lee sentou entre Xi Jinping e o presidente indonésio, Joko Widodo, os três sem máscara.

A reunião da APEC foi a primeira viagem ao exterior de Lee desde que assumiu o cargo de chefe do Executivo em julho.

su/aha/dbh/ag/fp

Tags