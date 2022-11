Avião leve cai em área residencial de Medellín, Colômbia

Um avião bimotor leve caiu em uma zona residencial de Medellín na manhã desta segunda-feira (21), informou a prefeitura da segunda cidade mais populosa da Colômbia, que até agora não deu um balanço de vítimas.

"Aconteceu o acidente de um avião leve em Belén Rosales. Todas as capacidades da administração foram acionadas para ajudar as vítimas", disse o prefeito Daniel Quintero, em um tuíte acompanhado de um vídeo no qual uma coluna de fumaça preta é vista em uma área residencial.

"Trata-se de uma aeronave Piper Bimotor que fazia a rota de Medellín até o município de Pizarro, departamento de Chocó (oeste). Decolando relatou falha no motor (e) não conseguiu retornar ao aeroporto Olaya Herrera", detalhou Quintero em outro tuíte, sem especificar quantas pessoas estavam a bordo do avião.

A área onde o avião caiu fica próxima ao aeroporto Olaya Herrera, o segundo maior da cidade, destinado principalmente a cobrir rotas locais.

O departamento de Chocó, destino da aeronave, é uma zona de selva na costa do Pacífico de difícil acesso por estrada.

O Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Desastres (DAGRD) publicou no Twitter outros dois vídeos que mostram vários bombeiros trabalhando entre os escombros de um prédio parcialmente desabado.

Medellín é a segunda cidade na Colômbia mais visitada por turistas, atrás de Bogotá e à frente da caribenha Cartagena.

