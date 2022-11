AIEA confirma que usina nuclear na Ucrânia está estável após últimos bombardeios

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), informou que a usina nuclear da cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia, está com seus principais equipamentos intactos e que não há quaisquer preocupações de segurança ou nuclear após bombardeios no fim de semana.

Em nota publicada no portal da agência, o diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, afirmou que quatro especialistas foram enviados ao local dos bombardeios e realizaram uma avaliação em primeira mão do impacto físico causado pelo ataque do último fim de semana. A equipe pôde confirmar que o status das seis unidades do reator permanece estável.

Em relação a danos gerais provocados ao local, foi possível notar um aumento na intensidade do ataque, segundo Grossi. "Esta é uma grande causa de preocupação, pois demonstra claramente a intensidade dos ataques a uma das maiores usinas nucleares do mundo", concluiu o diretor-geral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na expectativa de que novos ataques possam vir a ocorrer, Grossi anunciou que as consultas à Zaporizhzhia serão intensificadas para se criar uma zona de proteção em torno da usina.

Tags