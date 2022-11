AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento de Harvey Weinstein por agressão sexual e estupro de cinco mulheres - (até 9 de Dezembro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento da Trump Organization por suposta fraude fiscal - (até 30 de Novembro)

WILMINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Elon Musk, sobre reclamação de acionista da Tesla de que Musk recebeu remuneração injustificada - (até 31 de Dezembro)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão do Automóvel de L.A. - (até 27)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen - 18H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Rei Charles III recebe presidente sul-africano Cyril Ramaphosa - (até 24)

PARIS (França) - Processo sobre o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 400 feridos no Passeio dos Ingleses em 14 de julho de 2016 - (até 16 de Dezembro)

MANCHESTER (Reino Unido) - Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 - (até 30 de Abril 2023)

PARIS (França) - Processo da Airbus e Air France por "homicídio involuntário" no caso do voo Rio-Paris em 2009 - (até 8 de Dezembro)

(*) MOSCOU (Rússia) - Visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel -

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidentes russo e cubano inauguram monumento em homenagem a Fidel Castro -

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Conferência anual da Confederação da Indústria Britânica (CBI) -

LONDRES (Reino Unido) - Apelo no caso de Shamima Begum, que perdeu a cidadania britânica após ingressar no grupo EI na Síria - (até 25)

PARIS (França) - Julgamento de apelação de Ayoub El-Khazzani, condenado à prisão perpétua por ataque frustrado a bordo de um trem Thalys em 2015 - (até 9 de Dezembro)

ASTANA (Cazaquistão) - Representantes da Rússia, Irã e Turquia discutem paz na Síria - (até 23)

PARIS (França) - Previsões econômicas mundiais da OECD - 08H00

ESTRASBURGO (França) - Cerimônia do 70º aniversário do Parlamento Europeu - 08H30

MOSCOU (Rússia) - Resultados das eleições presidenciais anunciados - 11H00

BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe o alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGÉLIA - Argélia e Rússia realizam exercícios antiterroristas conjuntos - (até 28)

DOHA (Catar) - Diálogo Estratégico EUA-Catar, com presença do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken -

CATAR - Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visita o Catar -

Ásia-Pacífico

MANILA (Filipinas) - Visita da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris -

BANGCOC (Tailândia) - Julgamento de dois acusados de atentado a santuário de Erawan em 2015 recomeça após anos de atraso -

África

MORONI (Comores) - Julgamento do ex-presidente Ahmed Abdallah Sambi, acusado de traição - (até 23)

Esportes

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo C Argentina x Arábia Saudita - 08H00

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo D Dinamarca x Tunísia - 11H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo C México - Polônia - 14H00

(+) AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo D França - Austrália - 17H00 (até 23)

QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

MOSCOU (Rússia) - Começa o julgamento da opositora russa presa Ilia Yashin -

LONDRES (Reino Unido) - Suprema Corte do Reino Unido decide sobre a legalidade de realizar um referendo sobre a independência da Escócia sem o consentimento do Reino Unido - 09H00

(+) ANCARA (Turquia) - Visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel -

CASTELLÓN DE LA PLANA (Espanha) - PM Pedro Sanchez recebe PM romeno Nicolae Ciuca e membros de seu governo -

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro Rishi Sunak participa de perguntas e respostas no Parlamento - 10H00

África

KINSHASA (RD Congo) - Audiência no julgamento dos suspeitos do assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio em 2021 - 06H30

Esportes

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo F Marrocos x Croácia - 08H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo E Alemanha x Japão - 11H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo E Espanha x Costa Rica - 14H00

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo F Bélgica x Canadá - 17H00 (até 24)

QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - UNECLAC lança relatório 2022 sobre desigualdade e pobreza na América Latina e Caribe -

MÉXICO (México) - O presidente Andrés Manuel Lopez Obrador recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandez -

MÉXICO (México) - Cúpula da Aliança do Pacífico - 17H00 (até 25)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da energia da UE se reúnem para finalizar propostas para o mercado de gás - 06H00

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão especial sobre a situação no Irã -

ESTOCOLMO (Suécia) - Julgamento de dois irmãos acusados de espionagem para a Rússia -

(+) FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 10H30

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Visita do presidente cubano Miguel Díaz-Canel - (até 26)

HONG KONG (China) - Sentença do magnata da mídia pró-democracia Jimmy Lai, condenado por fraude por quebra de contrato de aluguel - 00H00

África

PRETORIA (África do Sul) - Declaração de política monetária do banco central - 11H00

Esportes

AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo G Suíça x Camarões - 08H00

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo H Uruguai x Coreia do Sul - 11H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo H Portugal x Gana - 14H00

LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 1: Grupo G Brasil x Sérvia - 17H00

SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres -

MUNDO - Black Friday, dia de compras promocionais -

América

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimentos Estrangeiros (Setor Externo) - 12H00

Europa

ROMA (Itália) - 100º aniversário da obtenção de plenos poderes do líder fascista italiano Benito Mussolini -

Ásia-Pacífico

TAIWAN - Taiwan elege chefes de governo regionais, municipais e de condados - 22H00

MAKUHARI (Japão) - Tóquio Comic Con - (até 27)

Esportes

AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 2: Grupo B País de Gales x Irã - 08H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 2: Grupo A Catar x Senegal - 11H00

DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 2: Grupo A Holanda x Equador - 14H00

AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo 2022 - 1ª rodada dia 2: Grupo B Inglaterra x Estados Unidos - 17H00

SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - 90º aniversário do "Holodomor", um termo ucraniano que se refere ao "extermínio de fome" de camponeses em 1932 e 1933 pelo regime soviético -

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - 100º aniversário da descoberta do túmulo de Tutancâmon -

Esportes

(+) AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo D Tunísia - Austrália - 08H00

(+) AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo C Polônia - Arábia Saudita - 11H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo D França - Dinamarca - 14H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo C Argentina - México - 17H00

DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO DE 2022

América

(+) CUBA - 1º turno eleições municipais -

(+) SEATTLE (Estados Unidos) - 80º aniversário do nascimento do cantor e guitarrista Jimi Hendrix -

Esportes

(+) AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo E Japão - Costa Rica - 08H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo F Bélgica - Marrocos - 11H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo F Croácia - Canadá - 14H00

(+) AL KHOR (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1ª rodada: Grupo E Espanha - Alemanha - 17H00

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - 7º "Kyiv Investment Forum" dedicado à reconstrução da capital ucraniana -

Esportes

(+) AL WAKRAH (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1º rodada: Grupo G Camarões - Sérvia - 08H00

(+) AR RAYYAN (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1º rodada: Grupo H Coreia do Sul - Gana - 11H00

(+) DOHA (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1º rodada: Grupo G Brasil - Suíça - 14H00

(+) LUSAIL (Catar) - Futebol: Copa do Mundo, 1º rodada: Grupo H Portugal - Uruguai - 17H00

