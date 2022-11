Morre cineasta francês Jean-Marie Straub

O cineasta francês Jean-Marie Straub, criador de um cinema comprometido e inconformista desde os anos 1960, morreu aos 89 anos em sua casa em Rolle (Suíça), informou a Cinemateca Suíça neste domingo (20).

"Falei com a senhora Straub [sua última esposa] esta tarde, ele morreu às 6h da manhã em sua casa em Rolle", disse à AFP Christophe Bolli, chefe de comunicação da Cinemateca Suíça, confirmando a informação dada pelo jornal francês Le Monde.

Sua carreira esteve totalmente ligada a Danièle Huillet, sua ex-companheira, que conheceu em 1954 e com quem dirigiu vários filmes.

Ambos desafiaram padrões estéticos e narrativos tradicionais. Huillet morreu de câncer aos 70 anos em outubro de 2006.

Straub, nascido em 8 de janeiro de 1933 em Metz, começou como assistente de grandes cineastas como Jean Renoir, Abel Gance, Jacques Rivette e Robert Bresson.

As bases do estilo intransigente da dupla Straub/Huillet se firmaram em 1967 com o longa-metragem "Crônica de Anna Magdalena Bach".

Em 2017, sua obra foi reconhecida com o Leopardo de Honra no Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça.

