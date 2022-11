Irã lança novos ataques contra opositores curdos no Iraque

O Irã bombardeou novamente, na noite de domingo (20) para segunda-feira, grupos de oposição curdos instalados na região do Curdistão iraquiano, menos de uma semana depois de ataques similares, anunciaram esses grupos e os responsáveis locais.

"Os Guardiões da Revolução [o exército ideológico do Irã] bombardearam de novo partidos curdos-iranianos", indicou o serviço antiterrorista do Curdistão iraquiano, sem oferecer um balanço de eventuais vítimas e danos.

O Partido Democrático do Curdistão Iraniano (PDCI) e o grupo nacionalista curdo-iraniano Komala confirmaram os bombardeios que afetaram instalações suas nessa região autônoma no norte do Iraque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda-feira (21), antes do amanhecer, a agência de imprensa estatal iraquiana INA confirmou os bombardeios iranianos com "disparos de mísseis e ataques de drones iranianos" contra "três partidos iranianos de oposição no Curdistão" iraquiano.

Em 14 de novembro, a República Islâmica já havia disparado mísseis e realizado ataques com drones contra posiciones de grupos de oposição curdos situados no Curdistão iraquiano, deixando um morto e oito feridos.

Teerã acusa esses grupos de oposição, que há tempos estão em sua mira, de instigar os problemas no país. O Irã enfrenta uma onda de manifestações desde a morte, em 16 de setembro, da jovem curda Mahsa Amini sob custódia da polícia da moralidade.

Desde o início das manifestações, o Irã aumentou seus ataques contra os grupos de oposição curdos instalados no Iraque a partir da década de 1980 e classificados como "terroristas" pela República Islâmica.

str-gde/nzg/dbh/ll/rpr

Tags