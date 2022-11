Ilan Goldfajn eleito presidente do BID

O economista Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central do Brasil e diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, foi eleito neste domingo como presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), anunciou o governo brasileiro, dois meses após a destituição do americano Mauricio Claver-Carone.

"Pela primeira vez na história, o BID será presidido por um brasileiro. Ilan Goldfajn acaba de ser eleito com 80% dos votos", tuitou o ministério da Economia do Brasil.

Os três principais contribuintes do BID são Estados Unidos (30% do capital), Brasil e Argentina (11,4% cada).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

lg/ltl/dga/fp

Tags