"Histórico" mas "insuficiente": as reações ao acordo da COP27

A COP 27, reunião de cúpula do clima da ONU que aconteceu no Egito, foi elogiada neste domingo pela criação de um fundo de "perdas e danos" para ajudar os países vulneráveis a enfrentar os impactos do aquecimento global.

Porém, muitos também criticaram a falta de ambição para a redução de emissões de gases do efeito estufa, o que permitiria a continuidade do objetivo de limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C na comparação com os níveis pré-industriais.

A seguir, algumas reações:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esta COP deu um passo importante para a justiça. Celebro a decisão de estabelecer um fundo para perdas e danos".

"Claramente, isto não será suficiente (...) Para ter alguma esperança de manter o objetivo de 1,5°C, nós precisamos investir muito em energias renováveis e acabar com o nosso vício nos combustíveis fósseis".

"Amigos, ouvimos o apelo e respondemos. Hoje, aqui em Sharm el Sheikh, criamos o primeiro fundo dedicado a perdas e danos, um fundo que está em formação há muito tempo".

"Milhões de pessoas em todo o mundo podem sentir agora um raio de esperança de que seu sofrimento será finalmente atendido de forma adequada".

"O mundo está nos observando e não vai nos perdoar se falharmos novamente em evitar o pior".

"O que temos diante de nós não é suficiente. Não apresenta os esforços adicionais necessários para que os principais emissores aumentem e acelerem seus cortes de emissões".

"Lutamos durante 30 anos e hoje, em Sharm el Sheikh, esta epopeia apresentou o primeiro resultado positivo. A criação de um fundo não é uma questão de caridade. É claramente uma antecipação de um investimento a longo prazo em nosso futuro comum e um investimento na justiça climática".

"A Aosis havia prometido ao mundo que não sairia de Sharm el Sheikh sem conseguir um fundo de resposta para perdas e danos. Esta missão de 30 anos foi cumprida".

"Quero continuar vivendo nas Maldivas. Também quero que minha filha de dois anos cresça nas Maldivas".

"Estamos apenas um metro acima do nível do mar. Cada fração de grau de aumento na temperatura e cada milímetro de aumento no nível do mar ameaçam nossa existência".

"Deixamos claro durante as duas últimas semanas que a ambição de mitigação (reduzir as emissões) era uma pedra fundamental de nossos resultados aqui na COP27. Estou desanimada porque não conseguimos".

"Em um avanço histórico, as nações ricas finalmente concordaram em criar um fundo para ajudar os países vulneráveis que sofrem com os danos climáticos devastadores".

"Este fundo para perdas e danos será um salva-vidas para as famílias pobres cujas casas estão destruídas, os agricultores cujos campos estão arruinados e os moradores de ilhas obrigados a abandonar suas casas ancestrais".

"É mais do que frustrante ver como as medidas de mitigação e a eliminação das energias fósseis, que deveriam ter sido adotadas há muito tempo, são bloqueadas por alguns grandes emissores e produtores de petróleo.

"O mundo está perdendo um tempo valioso para avançar a 1,5°C".

"Não se obteve nenhum avanço na necessidade de fazer mais esforços para reduzir os gases do efeito estufa e abandonar os combustíveis fósseis. É uma verdadeira decepção".

A reunião de cúpula, no entanto, "responde às expectativas dos países mais vulneráveis com um grande avanço: a criação de novas ferramentas de financiamento para as perdas e danos vinculados às catástrofes climáticas".

mh/lth/fz/meb/zm/fp

Tags