Equador vence Catar por 2 a 0 no jogo de abertura da Copa do Mundo

O Equador começou a Copa do Mundo da melhor maneira, com uma vitória neste domingo por 2 a 0 sobre os anfitriões do Catar, no estádio Al-Bayt, no jogo de abertura do torneio.

O atacante Enner Valencia marcou os dois gols dos equatorianos ainda no primeiro tempo, deixando encaminhada a vitória da equipe, que pouco foi ameaçada pela seleção catari na partida.

dr/iga

