Djokovic vence Ruud e é campeão do ATP Finals pela sexta vez

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou o ATP Finals pela sexta vez ao derrotar neste domingo na decião o norueguês Casper Ruud, igualando o recorde de títulos de Roger Federer no torneio, que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

Djokovic encerra assim em grande estilo um ano que foi marcado por sua recusa a se vacinar contra a covid-19, postura que o tirou do Aberto da Austrália e do US Open.

ig/lh

