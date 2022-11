Combates entre dissidentes das Farc e outro grupo armado deixam 18 mortos na Colômbia

Enfrentamentos entre uma facção dissidente do acordo que desarmou a guerrilha das Farc e outro grupo armado deixaram 18 mortos no sudoeste da Colômbia, perto da fronteira com o Equador, informou a Defensoria do Povo neste domingo (20).

Os fatos ocorreram no sábado, quando "18 homens morreram no confronto entre o autodenominado 'Comandos da Fronteira' e a frente primeira 'Carolina Ramírez' das dissidências das Farc", segundo um boletim divulgado pelo órgão estatal da Colômbia que zela pelos direitos humanos.

